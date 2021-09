[Rumeur] Le développement de Pikmin 4 aurait repris à zéro en 2019

re: Pikmin 4, development got rebooted in 2019 so we'll probably see it some time (late?) next year, given how much COVID slowed things down — Nikki (@NWPlayer123) September 7, 2021

Voilà longtemps qu'on n'avait pas parlé de Pikmin 4. Et pour cause : il n'y a pas grand-chose à en dire, mais Internet s'est fait l'écho ces dernières heures d'une nouvelle rumeur selon laquelle le développement du jeu aurait recommencé de zéro en 2019.Et pourtant, déjà en 2015, Shigeru Miyamoto déclarait que le développement du jeu était déjà bien avancé. Et on ne voit pas M. Miyamoto nous mentir, oh non ! Si Nintendo n'a bien entendu plus communiqué sur le jeu, plusieurs sources concordent auprès de certains pour dire que le développement aurait été suspendu et repris de rien en 2019.A vrai dire, Pikmin 4 est clairement un jeu qu'on aurait pu découvrir en 2021 ou même cette année, mais un petit virus est passé par là et chamboulé pas mal d'organisations : après le remake de Pikmin 3 qu'on a beaucoup apprécié, il nous tarde en effet de pouvoir découvrir Pikmin 4. Après plus de 6 ans de gestations, inutile de dire que le bébé doit être beau.Si la sortie de Pikmin 4 semble donc encore loin, on peut néanmoins se réjouir de la perspective de retrouver les Pikmin prochainement dans une application mobile qui, à l'instar de Pokémon GO, va elle aussi beaucoup nous faire marcher !Source : MyNintendoNews