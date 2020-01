News Nintendo Switch (Switch)

Le site Digitimes, spécialisé dans l'information high-tech, indique que Nintendo va lancer la production de la Nintendo Switch Pro d'ici la fin du premier trimestre 2020, pour une sortie au milieu de l'année.Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'une révision hardware de la Switch : la rumeur a longtemps couru en 2019 jusqu'à ce que Nintendo annonce la Nintendo Switch Lite. Depuis la rentrée, plus aucun son de cloche de nulle part n'est venu étayer la possibilité d'une nouvelle version de la console de Nintendo.Mais depuis le premier janvier, les occasions de parler de la Nintendo Switch Pro ne manquent pas : c'est donc déjà notre deuxième rumeur sur le sujet, basée sur des infos glanées auprès des différents partenaires technologiques de Nintendo.Selon Digitimes, la Nintendo Switch Pro bénéficierait d'un nouvelle coque plastique, mais nul doute que ce n'est pas là que vous attendiez Nintendo au sujet d'une nouvelle version de sa machine : il semblerait que la console soit dotée d'un meilleur CPU.Ces rumeurs confirment l'approche servicielle que Nintendo veut donner à la Switch : la console a déjà bénéficié d'une petite révision en 2019 avec la sortie d'un modèle doté d'une meilleure capacité de batterie, en plus de la Nintendo Switch Lite. Une console plus puissante permettrait à Nintendo d'être un peu plus serein à quelques mois du lancement de la PS5 et de la XBox Scarlett.Digitimes est assez précis dans ses informations : le site précise que la nouvelle console pourrait sortir à la mi-2020. S'il est bien difficile pour nous de juger si l'info est pertinente ou pas, on se demande bien avec quel jeu Nintendo pourrait avoir besoin d'une console survitaminée, et surtout, jusqu'à quel point. Un trop grand écart entre l'ancienne version et cette version Pro pourrait destabiliser les joueurs : un juste milieu devra donc être trouvé, ce que semble avoir réussi à faire Sony avec la PS4 Pro, qui a su coexister avec la PS4 depuis plusieurs années maintenant.Source : Digitimes via NintendoLife