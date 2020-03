News Salon de jeux vidéo

L'ESA, l'Entertainment Software Association, équivalent américain du SELL regroupant les acteurs nationaux du secteur du jeu vidéo, devrait annoncer dans la journée l'annulation de l'E3 2020. L'information n'est pas encore officielle mais fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis cette nuit.En effet, selon plusieurs sources, l'événement serait annulé et une annonce serait prévue pour le début de l'après-midi, heure française, pour officialiser cette triste nouvelle. L'E3 ne serait qu'un des nombreux salons annulés cette année à cause du Covid-19, mais c'est l'événement le plus médiatique de l'univers du jeu vidéo qui est concerné alors évidemment, cela suscite un peu plus d'émotion parmi les fans. Notons que la Game Developers Conference, qui se déroule en mars à San Diego en Californie, a été annulée également.Différentes sources concordent dans le sens de cette annulation, des journalistes citant plusieurs professionnels parmi les éditeurs qui auraient déjà été informés de la décision prise par l'ESA, condamnant l'édition 2020 pour des raisons sanitaires. Bloomberg indique même que l'annonce sera diffusée à 9h30, heure locale de Los Angeles.Plusieurs rumeurs accompagnent l'E3 ces temps-ci : on a notamment entendu parler, comme le rappelle NintendoLife, d'un rebranding de l'événement pour en faire une grand-messe destinée aux fans et aux influenceurs. Une affaire à suivre, donc, dans la journée, nous ne manquerons pas d'actualiser cette info dès que nous en saurons plus.Source : Bloomberg