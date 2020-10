News Super Mario Bros 35 (Switch)

Découverte : Super Mario Bros. 35 (Switch) 10/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À n'en pas douter, Super Mario Bros. 35 est une des jolies surprises imaginées par Nintendo pour l'anniversaire de Mario... et donc de Super Mario Bros premier du nom. Car si Jumpman est apparu dans Donkey Kong (1981), c'est bien dans le premier épisode NES de la série Super Mario, sorti en septembre 1985, que Mario gagne un patronyme et un look atypiques.Quoi donc de plus normal pour la firme de Kyoto que de reprendre les niveaux, ennemis et objets de ce monument deafin de façonner sa festive madeleine vidéoludique ? Pourtant, les internets se font l'écho d'une certaine lassitude, les plus exigeants regrettant des parties répétitives alors même que la franchise s'est progressivement enrichie des apports des jeux - souvent brillants - qui ont fait suite à Super Mario Bros.Ceux-la mêmes qui pourraient être détrompés assez vite car le data-miner @OatmealDome a fait un découverte intéressante : les niveaux actuels du battle-royal de plates-formes sont préfixés de la mention... Une numérotation qui pourrait indiquer - au prix de quelques extrapolations - que des niveaux smb2 ou smb3 pourraient completer le soft avec des mondes de Super Mario Bros 2 et/ou 3.Bien sûr il s'agit de postulats très incertains, mais il y a fort à croire que si Nintendo, qui semble suivre son titre avec attention , opérait de tels ajouts cela ferait le bonheur de plus d'un joueur... En attendant de voir si ces données parleront, il est possible de sauter (de joie) sur Super Mario Bros. 35 jusqu'au 31 mars 2021, pour peu que l'on soit doté du Nintendo Switch Online.Source : Twitter via Nintendolife