[Rumeur] D'autres jeux et surtout d'autres consoles pourraient rejoindre le NSO Expansion Pack

Initial datamining from the N64 app is somewhat fruitful. Going by the game IDs there are at least 38 N64 titles planned for NSO. The list is alphabetical so you can fill in some of the gaps already; 37 is Majora, 32 is Smash, 33 is Wave Race, 14-16 is Mario Party, etc. pic.twitter.com/tiVcugmc88 — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

Deux nouvelles applications permettent désormais de profiter de jeux Nintendo 64 et Megadrive, à condition de s'acquitter d'un abonnement additionnel dans le cadre de l'Expansion Pack du Nintendo Switch Online. Si 9 jeux N64 et 10 jeux Megadrive sont pour l'instant proposés, nul doute que d'autres jeux seront proposés dans le futur.La grande question est de savoir lesquels, à défaut de chercher à savoir quand. Par chance, l'analyse du code information des deux applications permet d'avoir de solides indices sur les prochains titres à venir. Si vous ne souhaitez pas les connaître pour en avoir la surprise dans quelques semaines, on vous recommande de ne pas aller plus loin dans la lecture de cette news car à la suite de ce visuel, on vous dit tout...C'est sur Twitter que les indices ont été révélés, on remercie l'utilisateur du réseau MondoMega pour son travail d'analyse : chacune des application contient une liste numérotée des jeux, classés par ordre alphabétique... et des trous ont été placés en attendant la sortie des jeux à venir.Et parfois, les écarts sont si minces qu'il n'est pas très difficile de deviner quel jeu se révélera d'ici quelque temps à nos yeux sinon surpris, du moins ébahis ! Voici le message sur Twitter qui nous explique tout :Il faut comprendre ici qu'il y aura à terme 38 jeux N64 proposés, parmi lesquels on devine que les emplacements 14, 15 et 16 seront pour Mario Party, le n°33 pour WaveRace 64, le n°32 pour Smash, et le n°37 pour Majora's Mask.Sur Megadrive, c'est pareil, avec cette fois plus d'une cinquantaine de jeux possibles. Pour le coup, il semble plus délicat de deviner quels sont les titres concernés.On conclura en précisant par ailleurs que chaque console est elle aussi numérotée : la SNES était n°2, la N64 est n°3, la Megadrive est n°5. Suite aux rumeurs du mois dernier sur l'arrivée possible de la GBA , peut-être cette console est-elle le n°4 encore vierge – en sachant qu'il pourrait aussi s'agir de la Game Boy Color.Avec un catalogue de 38 jeux N64 et de 52 jeux Megadrive, nul doute que la dime Expansion Pack semblera moins douloureuse. Il nous tarde en tout cas de savoir quand ces jeux rejoindront le service, et quand la Game Boy Advance ferait elle aussi son arrivée : cela ne serait-il pas un joli cadeau de Noël pour les abonnés au service ?Source : Eurogamer