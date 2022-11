Rumeur : 85 minutes pour Super Mario Bros. le film

RUMOR: The Mario Movie is Under 90 Minutes Long 26/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a un mois et demi, Nintendo et Illumination présentaient la première bande-annonce du film d'animation Super Mario Bros., et sa sate de sortie au cinéma : le 29 mars 2023 en France.Depuis, le film d'animation est resté discret malgré de premières informations par-ci et par-là sur le contenu du film. Il pourrait se montrer de nouveau avec un nouvel extrait d'ici à la fin de l'année, peut-être à l'occasion de la cérémonie des Games Awards 2022, le 9 décembre prochain.En attendant, nous nous intéressons aujourd'hui à la durée de ce film d'animation : d'après la chaîne de cinéma Cinepolis, le film durerait un peu moins d'1h30. C'est GameXplain qui présente cela dans leur dernière vidéo :85 minutes exactement, c'est une durée dans la lignée des films d'animation aujourd'hui. A titre de comparaison, le film les Minions 2 sorti cet été, réalisé aussi par Illumination, a une durée de 88 minutes.Rendez-vous le 29 mars 2023 pour découvrir le film Super Mario Bros. dans vos cinémas !