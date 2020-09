News Root Film (Switch)

Vous allez donc participer à l'enquête et vous allez devoir utiliser les mécaniques d'intuition en relevant des mots-clés lors des dialogues, . Une fois activée, votre intuition révèle à l'écran les mots essentiels à votre enquête et aux confrontations avec les différents protagonistes. Lorsque vous aurez collecté suffisamment de mots-clés, vous pouvez affronter les suspects en mode Max pour résoudre un mystère. Dans ce jeu de combat qui ressemble à un face-à-face, il est essentiel d'avoir recueilli au préalable suffisamment de preuves pour choisir les bonnes options de conversation à partir d'un écran de sélection. Un combat verbal qui semble tenir ses promesses et dont nous espérons une bonne traduction.





Vous aurez également sous le coude le mécanisme du "Zapping", permettant d'alterner entre les points de vue de deux protagonistes évoluant en parallèle afin de débusquer la vérité. Root Film est réalisé et écrit par Hifumi Kôno, une pointure ayant réalisé Clock Tower, Steel Battalion et NightCry.

Root Film - Announcement Trailer 09/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

PQube et Kadokawa Games ont annoncé aujourd'hui que le jeu d'aventure Root Film sortira en Occident dans le courant du premier trimestre 2021, avec en bonus, une belle édition limitée exclusive Funstock, comprenant un livre exclusif de 100 pages riche d'illustrations : des paysages, des illustrations détaillées des personnages et bien plus encore. Les pré-commandes sont ouvertes ici , au tarif de 56 €.Suite spirituelle de Root Letter, ce titre est déjà disponible au Japon depuis le 23 avril 2020, sur Switch et PS4. Ce visual novel nous emmène dans la paisible préfecture de Shimane, où l'on planche sur le redémarrage d'une série télévisée jusqu'à présent mystérieusement annulée, intitulée "Shimane Mystery Drama Project". Nous dirigeons un jeune homme de 23 ans, Rintaro Yagumo, qui espère obtenir sa place dans le casting, lorsque soudaine une tragédie intervient : un meurtre horrible suspend toute l'opération.Source : Nintendo Everything