News RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition (Switch)

Si vous aviez rêvé d'être à la tête d'un parc d'attractions et de gérer les nombreux paramètres pour tenter de faire fortune, RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition est le titre qu'il vous faut, il est disponible depuis ce jeudi 24 septembre 2020 sur l'eShop de votre Switch. C'est le retour remasterisé d'un titre ayant eu son heure de gloire au début des années 2000, avec désormais un affichage HD et un éditeur semblant assez complet. Avec une bibliothèque de 500 éléments de décor, 60 boutiques et services, 20 espèces animales à élever et 300 attractions, on peut dire que le choix est vaste. Cette complète édition renferme le jeu de base et ses deux extensions Distractions Sauvages et Délires aquatiques.







Pour cela, il va falloir vous plonger un petit moment dans de nombreux didacticiels pour apprendre les commandes de base, avant de faire quelques essais et tâtonnements pour vous lancer ensuite dans la réalisation du plus beau parc d'attractions possibles.On appréciera notamment de pouvoir tester ses créations avec une vue caméra embarquée, pour vérifier si les sensations sont au rendez-vous. On pourra également créer ses propres visiteurs. Parmi les effets renforcées, vous pourrez mettre en place de véritables shows pyrotechniques, avec lasers. Sinon plus classiquement, vous devrez gérer les finances, faire évoluer vos boutiques et superviser votre personnel suivant une bonne dizaine de scénarios aléatoires qui viendront pimenter vos projets.

C'est vraiment une grande joie de recevoir sur Nintendo Switch le portage de ce type de jeu, qui vous emmènera dans des heures de gameplay (surtout avec la console que l'on peut emporter partout avec soi), mais à nouveau, nous seront obligé de parler du petit détail qui fâche.

Si la version Switch est disponible aujourd'hui sur l'eShop à 29,99 € et mérite clairement qu'on se penche dessus, avec des commandes adaptées pour son utilisation, le jeu sort également sur PC et est (mal)heureusement le jeu gratuit de cette semaine sur la plateforme d'Epic Games. Nous avions déjà eu, il y a quelques mois, la sortie de la compilation Borderlands sur Switch un peu perturbée par une promotion similaire sur Epic Store. Nous sommes très heureux pour les possesseurs de PC qui pourront ainsi obtenir gratuitement un titre intéressant, nous regrettons juste à nouveau une gratuité sur PC concomitante à une sortie Switch payante.





Néanmoins, voici une petite vidéo de gameplay du jeu sur Nintendo Switch, pour vous rassurer si vous pensiez que ce type de jeu pouvait être dégradé suite à son passage de PC vers console. C'est la chaîne YouTube Handheld Players qui nous en fait profiter.