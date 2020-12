News Metroid Prime 4 (Switch)

Comme il y a déjà quelques semaines ou quelques mois voire encore plus de mois , les internets scrutent toujours avec autant d’attention la page consacrée aux recrutements du site de Retro Studios.Il faut dire que depuis que le studio texan s'est vu confier le reboot du développement de Metroid Prime 4, Nintendo est (très) avare en nouvelles de Samus Aran. Alors que les joueurs trépignent depuis maintenant plus de 3 ans de la voir arriver sur Switch - le jeu est annoncé à l'E3 2017 et fait grandir l'enthousiasme autour de la console - une offre apparue sur les plateformes de recrutement de Nintendo laisse supposer les impatients...Selon la description du poste, Retro Studios cherche unen charge notamment de la conception des intelligences artificielles et des patterns de boss. Pourtant, si cette nouvelle recrue doit plancher sur Metroid Prime 4, il y a fort à parier que la chasseuse de primes se fasse encore désirer quelques semaines, mois - voire encore un peu plus de mois ? - avant de pouvoir rouler des courbes mécaniques sur l'hybride de Big N.Source : Nintendo via GoNintendo