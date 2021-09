Retour sur la pépite du Nintendo Direct : Actraiser Renaissance

Actraiser Renaissance - Launch Trailer - Nintendo Switch 28/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Nintendo Direct du 24 septembre a dévoilé quelques nouveautés comme Kirby et le monde oublié , des autres présentations comme le Animal Crossing : New Horizons Direct et également le remake d'Actraiser intitulé Actraiser RenaissanceSorti à l'origine sur Super Nintendo en 1990, Actraiser Renaissance bénéficiera de design retravaillé. Le jeu combine 2 gameplay différents, vous faisant passer d'un action plateforme à un jeu de gestion.Square Enix annonce également plusieurs ajouts comme une région inédite, de nouvelles magies, une fonctionnalité de sauvegarde automatique ou encore différents modes de difficultés. La bande-son du jeu s'étoffe également de quinze nouveaux morceaux, avec la possibilité d'opter pour la version originale ou remasterisée composée par le maître Koshiro.Actraiser Renaissance est disponible sur l'Eshop pour 29,99 euro et vous demandera 2850 MB d'espace disponible.