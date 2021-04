News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Une version 1.10.0 bien au rendez-vous !

Ce 28 avril, Nintendo a publié sur ses serveurs la toute nouvelle mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons, une mise à jour déjà évoquée dans cette actualité mais dont on reparle aujourd'hui, dans la mesure où on a dispose aussi des notes de version qui nous permettent de savoir ce qui a changé... parmi les éléments sur lesquels Nintendo voulait bien communiquer.Comme toujours, les mises à jour d'Animal Crossing: New Horizons sont gratuites et autorisées à tous les joueurs, qu'ils soient membres ou non du Nintendo Switch Online, par exemple, même si certaines fonctionnalités, toutefois, nécessitent d'être abonnés au service.On a largement présenté le contenu de la mise à jour dans notre actualité de mardi concernant son arrivée, on ne reviendra donc pas sur ces éléments, mais on a pu prendre connaissance des notes de version qui résument ce qui change ou ce qui est ajouté dans le jeu.Eléments globaux :- Mise à jour d'événements saisonniers : May Day, Journée des Musées, Saison des mariages- On peut sortir d'un rêve en appuyant sur le bouton "-" de la manette- Ajout de nouveaux produits saisonniers dans la boutique en ligne Nook ShoppingProblèmes corrigés :- Correction d'un bug par lequel on pouvait construire une barrière sur un quai quand on s'installait au-dessus d'un motif personnalisé placé sur le sol- Amélioration de l'expérience de jeu par plusieurs ajustements et correctifsAvez-vous pris le temps de lancer Animal Crossing après cette mise à jour ? L'actualisation des événements sera-t-il de nature à vous inciter à continuer à jouer ? Les nouveaux venus dans le jeu, nombreux depuis Noël dernier, sont certainement ravis de pouvoir prendre part à tous ces événements, alors qu'ils ont un air de déjà vu pour nous, joueurs Day One de ce jeu pas comme les autres !Source : NintendoLife