News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Images du jeu Super Mario 3D World 12/01/2021





































La map de Bowser's Fury 12/01/2021





Nouvelle confrontation avec Bowser 12/01/2021







Des artworks à gogo ! 12/01/2021





On a tous bien pris rendez-vous avec nos Nintendo Switch pour le 12 février prochain, dans un mois tout juste à l'écriture de ces lignes, pour découvrir le potentiel dernier remake Wii U : Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Vous avez pu en voir la nouvelle bande-annonce plus tôt dans la journée, mais nous souhaitions revenir avec une actualité consacrée aux visuels et aux illustrations que Nintendo a diffusés aujourd'hui également.Nous disposons en effet de très jolies images du jeu, pour nous immerger dans le jeu principal, mais aussi dans son nouveau contenu additionnel, Bowser's Fury. Commençons avec les images du jeu :Voici maintenant les images, pour lesquelles on est un peu plus curieux, du contenu complémentaire Bowser's Fury. Ces images nous permettent de découvrir le monde dans lequel on évoluera : certains lui voient un genre Oddysseyesque, on n'est pas bien sûr que ce soit le cas, toujours est-il qu'il semblerait qu'on aura bien un monde ouvert dans lequel accomplir différentes actions.Vous noterez ici qu'un nouveau compagnon de jeu est disponible : un certain Bowser Jr. Pourquoi cette alliance avec le fils de Bowser ? Le paternel aurait-il purement et simplement pété une durite, à tel point que même Junior ne peut compter que sur Mario pour tirer le monde de ce mauvais pas ?En tout cas, la nouvelle séquence finale qui semble se dessiner dans ce contenu semble nous emmener très loin dans la démesure : si Bowser sera effectivement gigantesque, eh bien Mario va lui aussi prendre du volume, et on ne parle pas seulement d'un excès de pizza !Au niveau des illustrations, Nintendo nous propose différents agencements, avec ou sans Bowser's Fury, on aura chacun sa préférence même si l'artwork officiel du jeu nous va très bien :La nouvelle illustration qui a été diffusée aujourd'hui est superbe :On termine avec la traditionnelle jaquette européenne du jeu, et donc a fortiori française, qui portera donc le nom anglais du jeu : Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Le titre sort le 12 février 2021 sur Nintendo Switch, on ignore encore si des goodies seront offerts à l'occasion des précommandes, mais on surveille l'affaire de près ! D'ores-et-déjà, vous pouvez admirer la très jolie édition spéciale Mario de la Switch, qui sortira elle aussi le 12 février, et dont on vous a parlé dans cette news