News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Nintendo a diffusé quelques détails concernant la compilation Super Mario 3D All-stars, tandis que certains fans se sont empressés d'aller comparer les visuels entre les différentes version du jeu. On fait le point dans cette actu de toutes ces petites choses que vous n'aviez pas vraiment besoin de savoir mais qui vous permettront de briller en société dès leur lecture !Depuis les annonces d'hier concernant la célébration des 35 ans de Super Mario Bros, tous les regards se sont tournés vers Nintendo en raison de la sortie, le 18 septembre prochain (dans deux petites semaines seulement !) de la compilation très attendue de tous : Super Mario 3D All-Stars. Dans une seule cartouche, nous retrouverons en effet 3 jeux d'anthologie de la série Mario : Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy.La compilation compte donc 3 jeux. Chacun a été réalisé à une époque différente, avec ce que cela peut impliquer de difficulté à passer dans une résolution contemporaine comme le 1080p. Pourtant, deux jeux seront en mode TV en 1080 : Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Seul Super Mario 64 sera en 720p en mode TV. Ce compromis est sans doute le prix à payer pour bénéficier d'une compilation à moins de 60 € avec 3 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps (si si !).Notez que les 3 jeux seront, en mode nomade, en 720p.Vous aurez peut-être remarqué dans la bande-annonce de présentation du jeu un détail extrêmement important : Super Mario Sunshine passe en 16:9 à l'occasion de son arrivée sur Nintendo Switch. Rappelons en effet qu'initialement, le jeu tournait en 4:3, le standard de l'époque.On vous propose de découvrir de nouvelles vidéos proposées au Japon pour Super Mario 3D All Stars. Au Japon, le jeu s'appelle Super Mario 3D Collection.Commençons avec une présentation générale du jeu :Et poursuivons avec une publicité de 30 secondes pour Super Mario Sunshine :Au Japon, il y a aussi une publicité pour Super Mario Galaxy :Et également, vous l'auriez deviné, une publicité pour Super Mario 64 :A chaque portage son lot de vidéos qui permettent de comparer la perception graphique de la version d'origine avec la qualité du portage proposé. C'est encore une fois l'équipe de GameXplain qui s'est posée sur la question, avec une nouvelle vidéo à découvrir sur sa chaine YouTube Annoncé hier, Super Mario 3D All Stars sera disponible en version cartouche et sur l'eShop dès le 18 septembre 2020. Notez que la version eShop ne sera plus commercialisée après le 31 mars 2021, et on peut penser que la version cartouche ne sera elle aussi plus rééditée une fois la commémoration des 35 ans de la série derrière nous. Et pour cause : il faut bien garder quelques idées pour les 40 de Mario, en 2025 !Source : Nintendo