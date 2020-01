News Redout (Switch)

Les amateurs d'éditions physiques et de jeux de course doivent tendre l'oreille. Nicalis a annoncé l'ouverture des précommandes de son jeu Redout sur Nintendo Switch pour une sortie physique le 27 mars 2020, au tarif de 39,99 $.



Les plus rapides qui précommanderont cette édition spéciale obtiendront donc le jeu en édition physique donc, incluant une bande-son sur un mini CD (pas très fan de ce format pas toujours pris correctement sur certaines platines). Attention, seuls 1000 exemplaires devraient posséder ce bonus et ils ne seront disponibles que sur la boutique officielle de l'éditeur

Développé par 34BigThings, Redout offre une écurie de 28 véhicules futuristes et personnalisables, chacun présentant des caractéristiques distinctes comme l'accélération, la vitesse de pointe, l'adhérence, l'intégrité structurelle, le pool d'énergie et la vitesse de recharge énergétique. 60 parcours répartis dans 12 environnements futuristes, 11 types d'événements (et plus de 100 événements différents au total), le titre promet de l'action, de la vitesse et une grande qualité graphique. Au regard du temps utilisé pour apporter le portage de ce jeu sur la console Switch, on attend de voir cela sur pièce. Si vous êtes donc intéressé, ne trainez pas pour précommander !