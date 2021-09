Recapitulatif des titres Sega Megadrive et N64 en approche et coup d'oeil sur les manettes dédiées

L'univers N64 en approche



Nintendo Switch Online – Tous les titres N64 disponible au lancement du pack d'extension



– Dr. Mario 64 [uniquement en Occident]

– Mario Kart 64

– Mario Tennis

– Sin and Punishment

– Star Fox 64

– Super Mario 64

– The Legend of Zelda: Ocarina of Time

– WinBack

– Yoshi’s Story



Nintendo Switch Online – de futurs titres annoncés sans date pour le moment

– Banjo-Kazooie

– Custom Robo V2 [Japon uniquement]

– Custom Robo [Japon uniquement]

– F-Zero X

– Kirby 64: The Crystal Shards (Kirby of the stars 64)

– Mario Golf

– Paper Mario

– Pokemon Snap

– The Legend of Zelda: Majora’s Mask – Dr. Mario 64 [uniquement en Occident]– Mario Kart 64– Mario Tennis– Sin and Punishment– Star Fox 64– Super Mario 64– The Legend of Zelda: Ocarina of Time– WinBack– Yoshi’s Story– Banjo-Kazooie– Custom Robo V2 [Japon uniquement]– Custom Robo [Japon uniquement]– F-Zero X– Kirby 64: The Crystal Shards (Kirby of the stars 64)– Mario Golf– Paper Mario– Pokemon Snap– The Legend of Zelda: Majora’s Mask





On en profite pour regarder d'un peu plus près la fameuse manette sans fil dédiée, qui vous coûtera 49,99 €









L'univers Megadrive en approche





On passe désormais au célèbre concurrent de l'époque SNES.

Nintendo Switch Online – tous les titres SEGA Megadrive/Genesis prévus pour le lancement. A noter que pour le moment, aucune ajout n'a encore été évoqué pour une date ultérieure.



– Castlevania: Bloodlines

– Contra: Hard Corps

– Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine (le Japon bénéficiera de Puyo-Puyo)

– Ecco the Dolphin

– Golden Axe

– Gunstar Heroes

– M.U.S.H.A.

– Phantasy Star IV

– Ristar

– Shining Force

– Shinobi III: Return of the Ninja Master

– Sonic the Hedgehog 2

– Streets of Rage 2

– Strider

A noter que pour le moment, aucune ajout n'a encore été évoqué pour une date ultérieure.– Castlevania: Bloodlines– Contra: Hard Corps– Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine (le Japon bénéficiera de Puyo-Puyo)– Ecco the Dolphin– Golden Axe– Gunstar Heroes– M.U.S.H.A.– Phantasy Star IV– Ristar– Shining Force– Shinobi III: Return of the Ninja Master– Sonic the Hedgehog 2– Streets of Rage 2– Strider





A nouveau, pour 49,99 €, vous pourrez investir dans cette manette sans fil







Et pour les titres NES et SNES, est-ce fini ?

Pas du tout, car tous ces titres ne seront accessibles que via l'extension payante du pass Nintendo Switch Online, ce que tous les utilisateurs ne prendront pas obligatoirement. Pour le moment, Nintendo a confirmé qu'il est toujours prévu de sortir plus de jeux NES et SNES pour l'offre classique Switch Online mais sans indiquer un nouveau planning de sorties. On a tendance à penser qu'il n'y aura pas de gros poids lourds dans les prochaines semaines, histoire de mettre un peu plus en avant l'extension payante.



Les attentes sont légitimes car ils manquent à l'appel quelques ténors des logithèques respectives. En effet, si fin juillet, des titres comme Claymates, Jelly Boy et Bombuzal ont débarqué de l'univers SNES, la NES n'a rien reçu depuis un bon moment. Les fans aimeraient bien voir débarquer un petit EarthBound ou un Super Mario RPG un jour. Mais pour le moment, il faudra patienter encore un peu.





Sources : Nintendo et Nintendo Everything