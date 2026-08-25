Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Rayman Legends Retold Disponible sur Switch 2 le 01/10/2026
News Rayman Legends Retold (Switch 2)

[GC2026] Rayman Legends Retold Danse la Macaréna

Un nouveau niveau musical présenté lors de l'opening night live 2026 pour Rayman Legends Retold, qui va vous faire retomber dans les années 90

News
A quelques semaines de sa future sortie, le Remake de Rayman Legends, sous titré Retold, refait parler de lui lors de l'opening Night Live de la GamesCom 2026 avec quelques infos supplémentaires concernant ce titre qui ne sera au final pas qu'une simple relecture du titre culte de ce qui devait être à la base une exclusivité WiiU en 2013 et dont la tournure des événements aura fait couler beaucoup d'encre à l'époque.

En tout cas, il nous est bien confirmé ce soir que le jeu comportera bien du contenu supplémentaire à sa version originale, Et notamment quatre tous nouveaux niveaux musicaux qui font tout le charme de légends, Après You Can't touch this de MC Hammer, c'est au tour d'un tube de l'été de 1993, star des Mariages, Anniversaires, et toutes les bonnes fêtes qui se terminent avec une cravate nouée autour de la tête et la chemise a moitié déboutonne... A savoir la Macarena.
Rayman Legends Retold World Premiere Trailer | gamescom Opening Night Live 2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Ce qu'on a pu en voir lors de la conférence confirme le statut particulier de ces niveaux, ou sauts et coups vont de paire avec le tempo de la bande son qui l'accompagne. Mention spéciale aux antagonistes d'arrière plan reprenant la choré si spécifique à la chanson popularisée par Los del Mar ou Los del Rio. Il nous manque plus que le Koduro et les Sardines pour transformer le titre en fête du village.

Même si on aurait souhaité un épisode inédit, Rayman Legends Retold, fêtera comme il se doit les 30 ans de la mascotte d'Ubisoft. Toujours prévu pour le 1er octobre prochain pour notre Switch 2, on vous rappelle que l'achat de la version Day One du jeu vous octoira la version numérique du trop oublié Rayman Origins remasterisé, un classique parmis les classique.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil