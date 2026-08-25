[GC2026] Rayman Legends Retold Danse la Macaréna

Rayman Legends Retold World Premiere Trailer | gamescom Opening Night Live 2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A quelques semaines de sa future sortie, le Remake de Rayman Legends, sous titré Retold, refait parler de lui lors de l'opening Night Live de la GamesCom 2026 avec quelques infos supplémentaires concernant ce titre qui ne sera au final pas qu'une simple relecture du titre culte de ce qui devait être à la base une exclusivité WiiU en 2013 et dont la tournure des événements aura fait couler beaucoup d'encre à l'époque.En tout cas, il nous est bien confirmé ce soir que le jeu comportera bien du contenu supplémentaire à sa version originale, Et notamment quatre tous nouveaux niveaux musicaux qui font tout le charme de légends, Après You Can't touch this de MC Hammer, c'est au tour d'un tube de l'été de 1993, star des Mariages, Anniversaires, et toutes les bonnes fêtes qui se terminent avec une cravate nouée autour de la tête et la chemise a moitié déboutonne... A savoir la Macarena.Ce qu'on a pu en voir lors de la conférence confirme le statut particulier de ces niveaux, ou sauts et coups vont de paire avec le tempo de la bande son qui l'accompagne. Mention spéciale aux antagonistes d'arrière plan reprenant la choré si spécifique à la chanson popularisée par Los del Mar ou Los del Rio. Il nous manque plus que le Koduro et les Sardines pour transformer le titre en fête du village.Même si on aurait souhaité un épisode inédit, Rayman Legends Retold, fêtera comme il se doit les 30 ans de la mascotte d'Ubisoft. Toujours prévu pour le 1er octobre prochain pour notre Switch 2, on vous rappelle que l'achat de la version Day One du jeu vous octoira la version numérique du trop oublié Rayman Origins remasterisé, un classique parmis les classique.