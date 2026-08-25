[GC2026] Rayman Legends Retold Danse la Macaréna
Un nouveau niveau musical présenté lors de l'opening night live 2026 pour Rayman Legends Retold, qui va vous faire retomber dans les années 90News
En tout cas, il nous est bien confirmé ce soir que le jeu comportera bien du contenu supplémentaire à sa version originale, Et notamment quatre tous nouveaux niveaux musicaux qui font tout le charme de légends, Après You Can't touch this de MC Hammer, c'est au tour d'un tube de l'été de 1993, star des Mariages, Anniversaires, et toutes les bonnes fêtes qui se terminent avec une cravate nouée autour de la tête et la chemise a moitié déboutonne... A savoir la Macarena.
Même si on aurait souhaité un épisode inédit, Rayman Legends Retold, fêtera comme il se doit les 30 ans de la mascotte d'Ubisoft. Toujours prévu pour le 1er octobre prochain pour notre Switch 2, on vous rappelle que l'achat de la version Day One du jeu vous octoira la version numérique du trop oublié Rayman Origins remasterisé, un classique parmis les classique.
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