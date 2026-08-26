[GC2026] The Witcher 3 Remastered arrive sur Switch 2 et son nouveau DLC aussi.

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past | Official Teaser Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered | Official Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Are your swords oiled up and sharpened? Potions brewed? Roach saddled? It’s time to face Eredin and his entourage once again!



The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered features an array of improvements, bringing upgrades to visuals, gameplay, and more. It's coming on September 29… pic.twitter.com/5FFQ8hjkwF — The Witcher (@thewitcher) August 25, 2026

La rumeur de ces derniers jours était donc vraie, The Witcher 3 Wild Hunt va bel et bien avoir droit a sa révision des 11 ans, accompagné a une sortie sur Switch 2 bienvenue après une version Switch débarquée en 2019 faible techniquement mais que l'on peut tout de même qualifiée de miraculeuse tant rentrer ce jeu sur la machine paraissait tenir de l'exploit.En effet le GOTY 2015 arrive sur Nintendo Switch 2 dans une version totalement retravaillée baptisée sobrement The Witcher 3 Wild Hunt Remastered et dont la date de sortie est déjà programmée pour le 29 septembre 2026. Au programme on nous promet en plus des graphismes et animations retravaillés, une refonte du système de combat, une autre de la gestion de l'arbre de compétence (bienvenue pour les néophytes du genre), de nouvelles options d'accessibilité, ... Bref que du bon.Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, CD Project en a profité pour faire de belles annonces afin de rendre le jeu accessible à tout le monde en vue de la sortie du 3 DLC majeur du jeu, Song of the Past, prévue pour 2027 et dont la sortie sur Switch 2 a été confirmée. Première extension du jeu à sortir depuis 2016, avec un premier trailer qui fait saliver et qui quand même qui nous promet moultes heures supplémentaires de contenus ou Gerald De Riv va explorer une toute nouvelle région, Letten.Nous vous parlions de belles annonces, à ce titre, pour tout possesseur du jeu de base, l'éditeur polonais a annoncé que les 2 premiers DLC Hearts of Stone et Blood and Wine sont désormais offerts. Mais ce n'est pas la seule surprise... Tout possesseur d'une copie de The Witcher 3 se voit également offert la mise à jour vers la version remastered le 29 septembre prochain. De quoi voir une petite lueur d'espoir tant les différents éditeurs multiplient les annonces pompe à fric de ces derniers mois.Ceci dit, il existe tout de même un petit imbroglio quant à la possibilité de récupérer la mise à jour depuis la version physique de The Witcher 3 sur Switch vers la switch 2, car si l'eShop propose déjà aux possesseurs de la copie numérique du jeu sur Switch première du nom, de pouvoir pré-commander gratuitement la mise à jour Switch 2 toute neuve, qui pèsera son petit poids de 43 Go quand même. Il ne nous est pas dit comment la récupérer depuis la version cartouche et si cela sera possible.On croise les doigts tout de même, car ça serait ennuyeux d'être les seuls laissés sur le bas coté. A noter également qu'aucune information ne nous est parvenue quant à la sortie du jeu en version cartouche, ce qui serait une très belle nouvelle quand on sait le soin particulier qui avait été donné à la sortie de Cyberpunk 2077, premier titre éditeur-tiers a sortir sur une cartouche non Game Key Card.