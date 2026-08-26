[GC2026] The Witcher 3 Remastered arrive sur Switch 2 et son nouveau DLC aussi.
Le Goty 2015 arrive dans une version totalement retravaillée sur Nintendo Switch 2News
En effet le GOTY 2015 arrive sur Nintendo Switch 2 dans une version totalement retravaillée baptisée sobrement The Witcher 3 Wild Hunt Remastered et dont la date de sortie est déjà programmée pour le 29 septembre 2026. Au programme on nous promet en plus des graphismes et animations retravaillés, une refonte du système de combat, une autre de la gestion de l'arbre de compétence (bienvenue pour les néophytes du genre), de nouvelles options d'accessibilité, ... Bref que du bon.
Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, CD Project en a profité pour faire de belles annonces afin de rendre le jeu accessible à tout le monde en vue de la sortie du 3 DLC majeur du jeu, Song of the Past, prévue pour 2027 et dont la sortie sur Switch 2 a été confirmée. Première extension du jeu à sortir depuis 2016, avec un premier trailer qui fait saliver et qui quand même qui nous promet moultes heures supplémentaires de contenus ou Gerald De Riv va explorer une toute nouvelle région, Letten.
On croise les doigts tout de même, car ça serait ennuyeux d'être les seuls laissés sur le bas coté. A noter également qu'aucune information ne nous est parvenue quant à la sortie du jeu en version cartouche, ce qui serait une très belle nouvelle quand on sait le soin particulier qui avait été donné à la sortie de Cyberpunk 2077, premier titre éditeur-tiers a sortir sur une cartouche non Game Key Card.
Are your swords oiled up and sharpened? Potions brewed? Roach saddled? It’s time to face Eredin and his entourage once again!— The Witcher (@thewitcher) August 25, 2026
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered features an array of improvements, bringing upgrades to visuals, gameplay, and more. It's coming on September 29… pic.twitter.com/5FFQ8hjkwF
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