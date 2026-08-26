[GC2026] Turok: Origins repoussé au printemps 2027
Saber Interactive a glissé la nouvelle fenêtre de sortie de son reboot dans un trailer scénarisé diffusé à l'Opening Night Live, sans un mot d'explication.News
- Turok: Origins quitte l'automne 2026 pour le printemps 2027
- Le report a été annoncé le 25 août pendant l'Opening Night Live de la gamescom, via un trailer scénarisé
- Saber Interactive n'a donné aucune raison, et le décalage concerne toutes les plateformes, Switch 2 comprise
L'Opening Night Live de la gamescom nous a servi une petite douche froide ce 25 août : Turok: Origins ne sortira pas cet automne.
Saber Interactive a profité de sa nouvelle bande-annonce scénarisée pour glisser une fenêtre de sortie inédite, le printemps 2027. Le décalage touche toutes les versions du jeu, sont la Nintendo Switch 2. Nous perdons donc six mois sur le retour d'une licence qui dormait déjà depuis 18 ans.
Le studio n'a accompagné ce report d'aucun communiqué explicatif. Pas de message sur les réseaux, pas de mot du directeur créatif, rien : la date change dans le trailer, et il faudra s'en contenter pour l'instant même si on préfèrera un jeu plus abouti, ou une meilleure exposition médiatique une fois le tumulte d'un certain GTA 6 passé.
Un trailer qui raconte enfin son histoireLa vidéo diffusée à Cologne met l'accent sur le scénario, là où les précédentes séquences se concentraient sur l'action et les dinosaures. On y retrouve l'Ordre des Turok, ces gardiens chargés de contenir une menace extraterrestre décidée à effacer toute vie humaine.
Un reboot annoncé sur Switch 2 en févrierTurok: Origins a été dévoilé aux Game Awards en décembre 2024, avant que sa version Switch 2 ne soit officialisée le 5 février 2026 pendant le Nintendo Direct: Partner Showcase, que nous avions décortiqué en intégralité. La fenêtre annoncée ce jour-là était l'automne 2026, confirmée une nouvelle fois fin juin par un trailer de gameplay.
Le jeu ne nous met pas dans la peau de John Turok mais d'un membre de l'Ordre, avec une action jouable à la première comme à la troisième personne. On extrait l'ADN des créatures abattues pour améliorer son arsenal et débloquer des capacités baptisées EchoSyncs, entre fusils à plasma, pistolets à rayons, snipers, arcs et fusils à pompe. Les Lost Lands nous promettent des temples anciens, des canyons désertiques et des jungles denses, à parcourir en solo ou en coopération.
Turok et Nintendo, une histoire qui remonte à 1997Difficile de parler de Turok sans repenser à la Nintendo 64. Turok: Dinosaur Hunter y débarquait en 1997, suivi de Turok 2: Seeds of Evil un an plus tard, et le duo reste associé à toute une génération de joueurs sur la console. La série a aussi connu des épisodes bien moins inspirés, comme Turok: Evolution sur GameCube et son 11/20 dans nos colonnes.
Bonne nouvelle en attendant 2027 : Turok 2 est disponible sur l'application mature du Nintendo Switch Online, de quoi replonger dans les brumes de la Nintendo 64 pendant que Saber peaufine son reboot.
Un automne 2026 qu'il valait peut-être mieux éviterSaber ne dit rien, alors avançons prudemment : la fin d'année 2026 s'annonce redoutable pour un jeu qui doit réinstaller une licence oubliée depuis presque deux décennies. GTA VI est attendu le 19 novembre, et se glisser dans ce sillage n'a jamais fait de bien à personne. Un printemps 2027 plus dégagé peut donner à Turok: Origins l'espace dont il a besoin, à condition que ces six mois servent aussi à répondre aux inquiétudes sur la connexion permanente.
Il nous reste beaucoup de questions en suspens : le mois exact de sortie, le prix en euros, et le nombre de joueurs que la coopération accueillera vraiment, les sources ne s'accordant pas encore là-dessus. On espère en savoir plus rapidement.
Ce report vous rassure-t-il sur la qualité finale du jeu, ou craignez-vous que Turok: Origins s'éloigne un peu trop du Turok que l'on a connu sur Nintendo 64 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Saber Interactive, Gematsu
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