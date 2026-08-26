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LEGO Super Mario passe à la minifigurine en janvier 2027 : découvrez la nouvelle gamme !

LEGO a dévoilé à la gamescom huit sets Super Mario de 9,99 à 99,99 euros, avec un Mario minifigurine et un Bowser moulé qui tournent la page de la figurine électronique.

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • LEGO abandonne la figurine électronique Mario de 2020 au profit de vraies minifigurines
  • Huit sets sont annoncés pour le 1er janvier 2027, de 9,99 à 99,99 euros
  • Bowser, Yoshi et les gros personnages passent par des pièces moulées dédiées

C'est le genre d'annonce qui met directement en mode panique notre portefeuille : LEGO a levé le voile cette nuit à la gamescom sur une gamme Super Mario entièrement repensée, avec Mario enfin sous forme de minifigurine.

Huit sets sont déjà détaillés, tous datés du 1er janvier 2027, et les tarifs européens sont connus. Ils s'échelonnent de 9,99 euros pour la plus petite boîte à 99,99 euros pour la pièce maîtresse de la gamme.

Les huit sets et leurs tarifs

Voici ce que LEGO a montré pour le 1er janvier 2027 :
  • 72052 Mario's Pipe Jump, 61 pièces, 9,99 euros, avec Mario et un Goomba
  • 72054 Racing with Mario, 84 pièces, 14,99 euros
  • 72055 Mario's Beach Adventures, 196 pièces, 19,99 euros, avec un Mario en short de bain et un Sidestepper
  • 72056 Luigi & Bowser Jr.'s Race, 104 pièces, 29,99 euros
  • 72057 Yoshi at Mario's House, 147 pièces, 39,99 euros
  • 72058 Bowser's Rumbling Race, 409 pièces, 59,99 euros, avec Bowser, Toad, un Goomba et une vache
  • 72060 Fire Mario & Bowser's Castle, 850 pièces, 99,99 euros
  • 72061 Fire Luigi vs. Koopa Troopa Battle, 241 pièces, 29,99 euros

Deux sets, la course de Luigi et Bowser Jr. et la maison de Mario avec Yoshi, portent la mention 4+ et visent donc les plus jeunes. On remarque aussi que les références 72053 et 72059 manquent à l'appel, ce qui laisse deux cases vides dans la numérotation. LEGO garde visiblement deux boîtes sous le coude et on devrait les découvrir d'ici quelques semaines.

Un rendu qui tire vers la figurine plutôt que vers la brique

Le détail qui saute aux yeux sur les visuels, c'est à quel point les personnages font peu LEGO. Bowser, Yoshi, le Sidestepper et même la vache passent par de grandes pièces moulées, ce que LEGO appelle des bigfigs. Toad et Koopa Troopa gardent un corps de minifigurine mais héritent de têtes moulées dédiées qui les rendent immédiatement identifiables.
Le résultat tient davantage de la figurine Nintendo posée sur une étagère que de l'assemblage de briques traditionnel, et pour un lectorat comme le nôtre, c'est plutôt une excellente nouvelle. On y gagne des personnages fidèles, là où le brick-built oblige souvent à des compromis peu flatteurs qui nous avaient un peu freiné sur la gamme Mario Kart. Et il semblerait que Lego s'en est bien rendu compte, revenant sur un de ses principes fondateurs.

Mario, Luigi et Bowser Jr., eux, adoptent la minifigurine classique. Cela veut dire qu'ils deviennent enfin compatibles avec le reste de l'univers LEGO, ce que la figurine électronique ne permettait pas.
Galerie images

La fin d'une gamme qui marchait pourtant très bien

Ce virage signe la sortie de scène de la figurine électronique lancée en 2020, celle qui lisait les codes sur les briques, comptait les pièces et affichait ses réactions sur de petits écrans. LEGO avait teasé le changement lors du MAR10 Day plus tôt dans l'année, et parle désormais d'une gamme recentrée sur le jeu de rôle créatif avec les minifigurines.

Le paradoxe, c'est que la formule interactive fonctionnait. Nous rapportions à l'époque que LEGO Super Mario avait signé l'un des lancements de gamme les plus réussis de l'histoire du constructeur danois, quelques mois seulement après l'officialisation de la collaboration avec Nintendo. Sept ans plus tard, LEGO préfère quand même revenir à ce que sa communauté réclamait depuis le premier jour.

Le glissement se sentait déjà venir, d'ailleurs, avec des boîtes de plus en plus tournées vers l'exposition, à l'image du set 71438 consacré aux Mario et Yoshi de Super Mario World.
Il reste quelques inconnues, notamment le sort réservé aux sets interactifs actuels et l'existence ou non d'une passerelle entre les deux gammes. On espère en savoir plus d'ici la fin de l'année, et cela nous fera de nouvelles occasions de parler de cette nouvelle gamme de Lego Super Mario dans nos colonnes !

Cette nouvelle figurine de Bowser, moulé en lieu et place des modèles cubiques classiques, vous fait-il le même effet qu'à nous, ou vous restez attaché à la figurine électronique de 2020 ou aux figurines Lego Mario que nous avions jusqu'ici ? Merci de donner votre avis en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !

Source : Brickset
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