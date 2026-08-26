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LEGO Skylines Disponible sur Switch 2
News LEGO Skylines (Switch 2)

LEGO Skylines (enfin) annoncé : quand City Skylines rencontre l'univers de LEGO

Paradox Interactive a enfin officialisé le jeu LEGO Skylines : cross-over entre la saga City Skylines et l'univers de la brique !

News
Si le jeu LEGO Skylines était apparu dans les différents organismes de notation il y a plusieurs mois, le jeu n'était pas encore officiel et il était encore difficile de savoir exactement à quoi nous aurions le droit. Heureusement, l'attente a pu prendre fin et Paradox Interactive a profité de la Gamescom 2026 et de la fameuse présentation Opening Night Live pour annoncer officiellement le jeu LEGO Skylines.

Au programme donc un mélange des genres avec les éléments de l'historique City Skylines mais dans l'univers de la brique LEGO.

Découvrez la bande-annonce du jeu :
LEGO Skylines Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sur le site officiel, le jeu est présenté comme permettant de construire sans limite mais de façon "tranquille". De quoi peut être imaginer un jeu plus accessible, notamment pour les plus jeunes.
Construis sans limites dans LEGO® Skylines. Ce jeu de construction de ville tranquille et personnalisable t’offre carte blanche pour bâtir une métropole dynamique. Vois grand ou soigne les moindres détails. Tu as autant de place que tu le veux. La seule règle est de créer une ville à ton image.
Voici quelques images du jeu :

Le jeu arrivera sur PC et consoles dont la Nintendo Switch 2. Il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir y jouer : il ne devrait pas sortir avant 2027 !
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