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Stage Tour A paraître sur Switch 2 le 10/12/2026
News Stage Tour (Switch 2)

Stage Tour, l'héritier de Rock Band et Guitar Hero arrive en décembre sur Switch 2

Un nouveau jeu de guitare est à l'approche : Stage Tour arrive en fin d'année sur Nintendo Switch 2 !

News
Il y a un peu plus de 20 ans, Harmonix sortait le premier jeu Guitar Hero. Au programme de ce jeu de rythme : une vraie fausse guitare en plastique en guise de manette et des notes à jouer pour tenir les concerts virtuels et gagner le maximum de points.

Le succès est immédiat et la série connait rapidement des déclinaisons sur toutes les consoles, y compris la Wii et la Nintendo DS (qui aura même le droit à son édition collector !). Hélas, le succès s'estompe et la série s'arrête en 2015. Rock Band, série concurrente mais initiée par Harmonix après son départ du projet Guitar Hero, a bien tenter de prendre la relève mais sans plus de réussite.

10 ans donc que les joueurs n'ont plus vraiment eu de jeux de guitare à se mettre dans les mains. Heureusement, Stage Tour arrive bientôt avec son lot d'instruments en plastique ! Développé par RedOctane, les anciens producteurs des jeux Guitar Hero, le jeu promet de dépoussiérer la recette originale tout en maintenant une ambiance évidemment rock !

Découvrez ci-dessous le trailer du jeu :
Stage Tour - Official Release Date Trailer | gamescom 2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Le jeu promet plus de 90 chansons avec des grands noms de la chanson : The Rolling Stones, Black Eyed Peas, Radiohead ou encore Genesis. De quoi couvrir plus de 60 ans de chansons !

L'une des nouveautés serait le côté "collection de guitares" avec plus de 180 guitares Gibson à collectionner dans le jeu. Evidemment, du vrai matériel sera aussi de la partie avec des guitares mais aussi des batteires et des micro, comme à l'époque de Rock Band !

Le jeu et le matériel peuvent d'ores et déjà être achetés sur le site officiel. Comptez environ 150 euros pour le jeu et sa guitare. D'autres packs avec plus d'instruments sont également disponibles !

Le jeu intégrera évidemment du multijoueur pour s'affronter sur les plus grands titres du rock ! Nous sommes très pressés de découvrir tout cela ! C'est exactement le 10 décembre que sortira Stage Tour sur PC et consoles, dont la Nintendo Switch 2.
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