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Mega Man : Dual Override Disponible sur Switch 2
News Mega Man : Dual Override (Switch 2)

[GC2026] Mega Man : Dual Override rend Proto Man jouable sur Switch 2

Capcom a dévoilé à la gamescom le premier gameplay du douzième Mega Man classique, avec Proto Man en second personnage jouable et un système Override à double tranchant.

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • Capcom a diffusé le premier trailer de gameplay de Mega Man: Dual Override pendant l'Opening Night Live de la gamescom
  • Proto Man revient en personnage jouable, avec son propre style de jeu aux côtés de Mega Man
  • Le jeu est attendu en 2027 sur Switch 2 et sur Switch, ainsi que sur les autres plateformes

Capcom nous a réservé un joli morceau à l'Opening Night Live de la gamescom ce 25 août : le premier vrai trailer de gameplay de Mega Man: Dual Override.

Le douzième volet de la série Mega Man classique se montre enfin en action, et il en profite pour lâcher plusieurs annonces qui changent la donne. Le jeu reste attendu en 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.
Mega Man : Dual Override - 1er trailer - Gameplay de Mega Man
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Proto Man revient, et cette fois on le contrôle

La grosse nouvelle du trailer, c'est le retour de Proto Man en personnage jouable aux côtés du Blue Bomber. Le guerrier errant dispose de capacités qui lui sont propres et propose un second style de jeu, de quoi aborder les niveaux et les boss avec une approche différente selon celui que l'on choisit.

Voir Capcom offrir deux personnages jouables dans un épisode de la série classique, ce n'est pas rien. La saga a longtemps cultivé une forme d'immobilisme rassurant, et le studio semble décidé à bousculer un peu la formule.

Le système Override, une puissance qui se paie

Le jeu tire son nom d'un nouveau mécanisme baptisé Override. Il permet à nos robots de libérer temporairement une puissance qui dépasse leurs capacités habituelles, mais le gain se paie cash : une fois l'Override épuisé, nous subissons une baisse temporaire de performances. Il faudra donc apprendre à déclencher cette poussée au bon moment plutôt que de l'utiliser en réflexe.

On retrouve là une logique de risque et de récompense qui rappelle furieusement le Double Gear de Mega Man 11, que nous avions noté 14/20 dans nos colonnes. Capcom pousse le curseur un cran plus loin en ajoutant une vraie sanction derrière la montée en puissance.
Galerie images

Des puces à combiner pour bricoler son Mega Man

Le trailer présente aussi un système de personnalisation par puces modulaires. On équipe Mega Man et Proto Man de capacités supplémentaires pour adapter son style de jeu, entre tir rapide, bulle protectrice, lévitation et d'autres bonus non détaillés. Capcom promet des combinaisons à tester et des stratégies à construire, ce qui donne au jeu un potentiel de rejouabilité que la série exploitait assez peu jusqu'ici.

Les armes spéciales, elles, restent fidèles à la tradition : elles frappent fort mais consomment de l'énergie à chaque usage. Le trailer en dévoile une qui déclenche une attaque de charge dévastatrice servant également de sprint aérien, une mécanique qui fleure bon la série Mega Man X.

Twinkle Girl et huit nouveaux Maîtres-Robots

Capcom présente Twinkle Girl, l'un des huit nouveaux Maîtres-Robots du jeu, qui enflamme le terrain avec des attaques de feux d'artifice. Comme toujours, nous pourrons analyser puis convertir les capacités des Maîtres-Robots vaincus en armes spéciales.

Un détail va faire tilter celles et ceux qui suivent la saga depuis longtemps : un Maître-Robot aperçu dans le trailer ressemble beaucoup à Astro Man, croisé dans Mega Man 8. Capcom entretient le mystère et invite à rester à l'écoute, sans confirmer le retour d'anciens Robot Masters. On aimerait bien en voir défiler quelques-uns.
Proto Man jouable, ça vous suffit à vous convaincre, ou vous attendez de voir ce que donnent vraiment les puces et l'Override manette en main ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Communiqué de presse Capcom
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