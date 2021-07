News R-Type Final 2 (Switch)

Produire une suite d'un franchise culte est toujours à double tranchant. D'une part, on gagne immédiatement en visibilité parmi la jungle des productions à venir, mais d'autre part, on risque de se voir fortement critiqué par les fans si on dénature la franchise ou si on ne lui fait pas réellement passer un nouveau cap de qualité.

Lors de TGS 2020 Online, Granzella a pu dévoilé une troisième bande-annonce officielle de la cette suite d'un des plus grand représentant de la famille des shoot 'em up à défilement latéral. Le résultat semble de très bonne qualité et c'est tant mieux. N'oublions pas cependant que tout cela tournera sur un nombre conséquent de plateformes lors de sa sortie au printemps 2021 : Xbox One, Xbox Séries X, PS4, PC Steam et Nintendo Switch. Nous attendrons dons de sauter au plafond quand nous aurons un gameplay de l'adaptation pour la console Nintendo.

Mise à jour obligatoire désormais, la prise en compte du format 16:9. A nouveau, on retrouve cette touche technologique et biologique, avec des ennemis générés à partir de la carcasse de gros vaisseaux en décomposition, avec une difficulté progressive. Plus vous avancerez dans le jeu, plus les ennemis vont devenir costauds. A noter que de nouvelles étapes sont prévues après la sortie du jeu, on sera donc vigilants sur ces futures extensions.

Pour le moment, le gameplay reprend l'ADN de la franchise au niveau des tactiques et se montre assez flamboyant dans la destruction des adversaires, les ennemis de très grosse taille sont bien présents, et on retrouvera parmi les combattants de nombreux retours issus des anciens opus, comme les R-9A, R-9B, R-9D, R-9DH, R-9W, R-9SKW, RX-10, TW-2 et R-13A. Nous pourrons de plus retoucher les couleurs et les décorations de notre vaisseau et jongler avec les nombreux canons pour se frayer notre chemin.

Les fans de shoot'em up peuvent donc patienter avec espoir, en se disant que ce R-Type Final 2 coche de plus en plus de bonnes promesses tenues. Mais, comme exprimé au début de ce billet, on attendra de voir tourner le jeu sur Nintendo Switch avant d'afficher notre satisfecit.

Source : GoNintendo