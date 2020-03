Même s'il est là et enfin là (enfin si vous n'avez pas opté pour une version physique...), Animal Crossing: New Horizon n'est évidemment pas la seule sortie de la semaine.Voici la liste des jeux qui rejoignent l'eShop , à noter que certains ne sortiront que demain :On notera surtout la sortie de Doom 64, qui nous rappelle que Doom Eternal n'aura finalement pas tenu sa promesse initiale de sortir en même temps que les autres versions, et Exit the Gungeon qui aura marqué l' Indie World de milieu de semaine.Quelques grosses réductions de sorties, dont on se méfiera toujours (à tort ou à raison bien évidemment) et comme nous ne connaissons pas les jeux contenus dans ces bundles, n'hésitez pas à faire quelques recherches avant de vous jeter éventuellement dessus.En tout cas, si beaucoup de petits jeux sortent cette semaine, la plupart des genres sont représentés, ce qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager avec nous vos éventuels achats de la semaine et votre avis.