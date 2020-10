Les jeux Switch à partager en live avec ses amis

Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer

Les jeux Switch pour le plaisir de la compétition

Overcooked! 2 - Launch Trailer - Nintendo Switch

Les jeux Switch les plus relaxants

Pour les soirées entre amis, la Switch s’est rapidement imposée comme une console incontournable. Sans grande surprise, ce sont Mario et ses amis qui proposent les jeux les plus réjouissants à partager de manière non virtuelle. Dans cette catégorie, c’est Luigi’s Mansion 3 qui remporte la palme. Le jeu offre un des modes multi les plus réjouissants du moment, avec une ambiance d’horreur cartoonesque particulièrement réussie.Quand on parle de jeux Switch multijoueurs, il est bien sûr impossible de ne pas mentionner Super Mario Party. Le jeu a été créé pour les soirées entre amis, et il remplit son rôle avec brio. Ce sont 80 minijeux qui vous attendent : de quoi passer de longues heures !Enfin, dans cette catégorie, il serait criminel de ne pas mentionner Mario Kart. Depuis ses débuts sur la Nintendo 64, le jeu s’est imposé comme le plus culte des titres à partager entre amis. Sa version pour Nintendo Switch Mario Kart 8 , est donc également un incontournable.Si vous êtes plutôt fan de compétition et moins de coopération, plusieurs jeux s’avèreront suffisamment difficiles pour vous séduire. On citera en premier lieu Overcooked 2, qui permet de jouer à deux contre deux. Le jeu est particulièrement intense et les cuisines dans lesquelles vous évoluerez deviennent chaotiques… On vous aura prévenus !Parmi les jeux les plus compétitifs, on citera aussi bien sûr The Four Kings Casino And Slots. Le jeu est plus difficile pour deux raisons : d’une part les mini jeux qu’il propose sous la forme de poker ou de blackjack nécessiteront toute votre attention. De l’autre, il faudra connaître un miminum les règles de jeux de cartes. Comme l’explique ce site de blackjack en ligne en argent fictif ou réel , les règles sont cependant simples. Ce guide sur le blackjack vous permet par ailleurs d’apprendre les meilleures stratégies au blackjack, avec des conseils d’experts.Enfin, on finira cette catégorie par Mario Tennis Aces. Grand classique sur Nintendo, ce jeu de tennis a été particulièrement bien construit dans sa version Switch. Il permet de participer à des championnats qui nécessiteront tout votre talent !Enfin, si vous souhaitez jouer en multijoueurs, mais dans un esprit non compétitif, nous vous conseillons deux perles.Animal Crossing: New Horizons d’une part, qui connaît un succès mérité depuis quelques mois . Vous pouvez jouer avec d’autres joueurs, mais il ne s’agit pas d’une compétition : vous devez simplement construire votre demeure et rassembler des matériaux. Les objectifs sont par ailleurs optionnels, pas de pression de ce côté-là non plusDans le même style, on apprécie aussi énormément Stardew Valley. Le titre est souvent cité parmi les jeux les plus relaxants du moment, et à raison. Vous y ferez pousser choux et navets, pêcherez quelques poissons et construirez petit à petit votre jolie ferme… Le tout avec une bande originale particulièrement soignée, et une ambiance 8-bit qui séduira les plus nostalgiques d’entre vous.Voilà pour nos suggestions de jeux multijoueurs sur Switch ! Et vous, vous êtes plutôt compétition absolue ou coopération ? Donnez-nous vos avis ainsi que vos jeux préférés dans les commentaires !