News Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

Mario Kart Live: Home Circuit - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch) 16/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La réalité augmentée : un concept complexe à mettre en oeuvre

Mario Kart Live est un nouveau type de divertissement. C'est une de ces choses dont il est difficile de parler sans y jouer. Les vidéos créées par Nintendo ont aidé, mais cette excitation, cette expérience de conduite de base, l'expérience de création... si je vous les décris, vous me dites 'ouai c'est intéressant", mais vous avez besoin de les expérimenter vous.

Mario Kart Live: Home Circuit - Message des développeurs de Velan Studios 16/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo donne quelques conseils pour créer ses circuits

Galerie images 16/10/2020



Mario Kart Live Q&A: 20+ of YOUR Questions Answered! 16/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce vendredi 16 octobre est à marquer d'une pierre blanche : un nouveau Mario Kart est disponible sur Switch. Vous pouvez certes déjà télécharger l'application depuis l'eShop de la console, mais il vous manque peut-être encore l'essentiel : le kart radiocommandé qui est absolument indispensable pour jouer au jeu. On vous parlait hier d'un bonus de précommande chez Micromania , mais vous devriez pouvoir trouver Mario Kart Live: Home Circuit chez votre revendeur dès aujourd'hui !Plein de questions se posent sur le fonctionnement du jeu, et surtout sur le côté réel du jeu, puisque Mario Kart Live: Home Circuit est une habile incursion du jeu vidéo dans le monde réel. Dans une interview très intéressante parue sur Gamesindustry , le fondateur de Velan Studios, qui a développé MKL:HC pour Nintendo, a expliqué pas mal de choses sur le processus de conception du jeu.La réalité augmentée, c'est un peu comme la réalité virtuelle : tout le monde en parle, tout le monde veut en faire, mais les vraies réussites se comptent sur les doigts de la main. Le seul jeu qui est considéré dans le monde comme un vrai succès de réalité augmentée, c'est Pokémon GO, explique l'article, et encore faut-il admettre que la gestion de l'AR est réduite à la notion de géolocalisation : oui, le jeu sait que vous êtes Avenue des Champs-Elysées, mais il n'est pas capable de vous faire asseoir Pikachu au-dessus d'un pot de fleurs.Velan Studios a eu l'idée de séparer l'appareil qui rend la réalité de celui qui la capture : le kart radioguidé que vous achetez lors de ce fameux passage en caisse qui va vous alléger de 100 € par kart contient une caméra qui va capturer une image exploitée ensuite par la console sur le jeu : l'image se voit ajoutée d'ennemis, d'items, etc. Tout ce qui va impacter le joueur va alors impacter le kart qui tourne dans votre pièce.Velan Studios a eu cette idée en s'intéressant aux courses de drones : dans ces compétitions, les pilotes sont physiquement séparés de leur appareil puisque la vidéo est captée par le drone, envoyée sur leur écran LCD sur le système de commandes, en temps réel évidemment pour pouvoir réagir aux conditions de course. S'immerger dans la course du point de vue du drone apporte des sensations extraordinaires, et c'est ce que l'équipe a voulu expérimenter avec un jeu de course... bientôt présenté à Nintendo avec le résultat qu'on va découvrir aujourd'hui.Conscient des limites mais aussi du potentiel de la réalité augmentée, l'équipe a travaillé, explique toujours cet article (quand on vous disait qu'il est intéressant !) pour que le fun et l'expérience restent les moteurs du jeu. Et rendre le jeu fun a aussi nécessité des frais de conception qui se traduisent par un prix de vente assez élevé pour le kart : 100 €, on ne peut pas dire que ce soit bon marché, mais Velan Studios assure qu'il y a "beaucoup de chose qui se passent dans ce kart", pour justifier le prix de vente final. Pour l'heure, en attendant que des spécialistes du hardware dissèquent la bête, on les croira sur parole !La pandémie du coronavirus Covid-19 a compliqué le travail des équipes marketing de Mario Kart Live: Home Circuit, parce que c'est typiquement le genre de jeu qu'il faut expérimenter pour avoir envie de passer à l'acte d'achat :Guha Bala, le fondateur de Velan Studios participera, la semaine prochaine, à un podcast de GamesIndustry qu'on ne manquera pas d'écouter : Five Games Of podcast (flux RSS à ajouter à votre application de podcast préférée).Pour rappel, voici la vidéo du studio Velan Studios diffusée lors de la mise en ligne par Nintendo de la bande-annonce de lancement de Mario Kart Live: Home Circuit :Vous avez votre kart, vous avez téléchargé le jeu, fait un peu de place dans le salon. Et maintenant ? Il ne reste plus qu'à créer un circuit. Nintendo a publié sur son site japonais quelques conseils pour vous aider à créer vos propres circuits, chez vous, à base d'éléments que nous avons tous (ou presque) dans nos placards.Tout d'abord, Nintendo indique que si jamais vous perdez ou cassez vos portails numérotés, vous pouvez soit en acheter de nouveaux auprès de la firme... ou bien les imprimer vous mêmes, sur la base d'un fichier PDF que vous pouvez télécharger ici Ceci étant dit, rappelons que ces 4 portails sont absolument indispensables : à partir du moment où vous créez un circuit avec les 4 portails, toutes les formes sont possibles et imaginables, illustrant par exemple cette course en étoile assez originale :Nintendo indique qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, par exemple ajouter un tapis qui représenterait le fait de passer dans l'eau ou dans la boue. Un carton peut devenir un tunnel – ce qui n'est pas sans rappeler le circuit imaginé par Kit et Krysta dans la Nintendo Minute Enfin, la chaîne GameXplain a conçu une FAQ en vidéo au sujet de Mario Kart Live :