Le 30 septembre, les fans d'Animal Crossing vont se ruer sur leur console pour découvrir la nouvelle mise à jour gratuite proposée par Nintendo concernant leur jeu : la mise à jour d'Halloween Cette mise à jour, dévoilée dans une courte vidéo cette semaine, est accompagnée du côté de Nintendo of America d'une sélection d'images qui nous permet de revenir sur certaines fonctionnalités offertes par cette mise à jour.On vous renvoie vers cette actualité consacrée au descriptif complet du contenu de la mise à jour d'Halloween d'ACNH. On voit dans la sélection ci-dessous qu'Halloween aura un impact sur de nombreux aspects : plantations, décoration, personnalisation de son avatar, et même le monde des rêves.La mise à jour d'automne d'Animal Crossing: New Horizons, baptisée Halloween update, sera disponible dès le mercredi 30 septembre 2020, évidemment gratuite et destinée à tous les possesseurs du jeu, et ils sont nombreux.Source : NintendoEverything