Les images que vous allez voir ne sont malheureusement pas la version du jeu patché pour une sortie sur une version supérieure de la Switch. C'est une version qui tourne sur émulateur (ces derniers ont fait pas mal de progrès et Breath of the Wild est un titre sur lesquels les petits génies du code ont énormément travaillé pour pouvoir l'émuler correctement, avec une résolution bien supérieure à l'original). L'émulateur utilisé est le fameux CEMU, qui a permis d'émuler le premier la Wii U de manière assez avancée.









Les images proviennent de la chaine YouTube Digital Dreams , en faisant tourner le jeu en résolution 8K (oui, il faut déjà avoir une sacré télévision pour faire touner cela, et le ray-tracing des cartes PC Nvidia ultra-puissantes est de la partie. Une vraie baffe au niveau des effets d'éclairages, du rendu des couleurs. On se dit qu'un petit patch pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild, pour lui apporter le support de la technologie DLSS de Nvidia et le rendu des couleurs des futurs écrans miniLED ou OLED pour une version premium Switch dont on parle beaucoup ces derniers temps, pourrait déjà être un sacré gap qualitatif, surtout en le faisant tourner à un framerate bien stable.





La ou peut-être les deux futures déclinaisons Switch, si on compte les rumeurs autour d'une nouvelle Lite, ne feront jamais tourner Breath of the Wild avec un tel niveau de résolution mais on se dit que ce jeu pourra toujours revenir auprès de futures générations et rester magnifique.