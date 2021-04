Le projet est désormais de publier le guide pour août 2021, actuellement la phase d'écriture est achevée à 25%, Paul réalise l'écriture et la pagination maquette de 4 à 8 nouvelles figurines amiibo par jour. Paul possède tous les amiibo sortis dans le commerce à ce jour, il ne parlera donc pas d'éditions dorés de certaines figurines Capcom offertes lors de certains concours. Le guide sera publié sous la marque Ninty Media et conçu par Jhonatan Carneiro, rédacteur en chef de Ninty Media. C'est un vrai livre (donc avec un numéro ISBN).

Vous pourrez ainsi bientôt passer en revue les 13 amiibo Link, les 30 amiibo épéistes ou découvrir d'autres bonus. Parmi les derniers objectifs, si le nombre de contributeurs atteint les 1000 (on n'est donc pas très loin), une section supplémentaire sera intégrée au manuel, se focalisant sur les figurines Pokémon Rumble U, précurseurs des amiibo. Cette gamme de personnages NFC, rapidement épuisée, fonctionnait exclusivement avec Pokémon Rumble U, sur Wii U.





Les collectionneurs d'amiibo pourront compter dans quelques mois sur un recueil que l'on espère le plus complet possible : The Unofficial amiibo Handbook. Fruit du labeur de Paul Murphy, un grand fan de Nintendo et créateur de magazines Nintendo de fans comme Ninty Fresh Magazine et Switch Player Magazine, ce joli manuel a pour ambition de détailler les 208 figurines amiibo sorties dans les points de vente à ce jour. En plus de fournir des informations et des extraits amusants sur chaque figurine amiibo, le recueil présentera même quelques faits amusants et le prix moyen de ces amiibo de nos jours ! Une gageur quand on voit que certains modèles ont des prix qui flambent sur l'eBay et que l'on aimerait bien que Nintendo calme un peu la spéculation sur ces versions en produisant quelques réassorts (au hasard Corrin en version fille et un certain Qbby, mais on pourrait rajouter quelques personnages Yoshi laine dont le grand modèle).Même si ce type d'ouvrage a pour vocation d'être obsolète au bout d'un certain temps à cause des éditions d'amiibo postérieures à la sortie du guide, le projet a séduit les fans qui ont permis d'atteindre l'objectif de 5000 dollars en une journée. La campagne de crowdfunding Kickstarter est désormais un succès et vous pouvez encore apporter votre soutien pour obtenir un exemplaire du livre en cliquant ici A l'heure où nous écrivons ces lignes, le projet a reçu le coup de main financier de 870 contributeurs, permettant de dégager la rondelette somme de 22 696 €.