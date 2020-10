News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Pikmin 3 Deluxe a fait son atterrissage sur Nintendo Switch ! 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la famille Pikmin, je demande le Pikmin Roc ! (Nintendo Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la famille Pikmin, je demande le Pikmin Ailé ! (Nintendo Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la famille Pikmin, je demande le Pikmin Jaune ! (Nintendo Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la famille Pikmin, je demande le Pikmin Bleu ! (Nintendo Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la famille Pikmin, je demande le Pikmin Rouge ! (Nintendo Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découverte : Pikmin 3 Deluxe, la démo (Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 3 Deluxe sort ce vendredi 30 octobre 2020 sur Nintendo Switch. Ca y est : on y est ! Vous avez peut-être lu notre test du jeu paru mercredi (si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ?!), avant cela vous aviez peut-être lu notre preview écrite en binôme avec Valentin. Mais aujourd'hui, c'est vous qui décidez d'acheter ou non ce jeu de stratégie pas comme les autres.Nintendo espère du fond du coeur vous avoir convaincu. Mais s'il manquait un petit quelque chose, la firme s'est dit qu'il serait plutôt judicieux de vous proposer une nouvelle vidéo de présentation, "Pikmin 3 Deluxe a fait son atterrissage sur Nintendo Switch". Au moins, on voit que Nintendo ne s'est pas posé de question quant à l'emploi du terme atterrissage sur une planète autre que la Terre, puisque rappelons que le jeu se déroule sur PNF-404. Fin de la disgression.Voici la bande annonce de lancement de Pikmin 3 Deluxe :On profite de cette actualité pour vous proposer de découvrir les 5 types de Pikmin que vous allez pouvoir diriger dans le jeu, grâce à de petites vidéos qui nous montrent les forces de chaque couleur.On commence avec les Pikmin Roc :On poursuit avec les Pikmin Ailés (ou Pikmin roses) :Voici maintenant une courte présentation des Pikmin Jaunes :On continue avec les Pikmin Bleus, et juste après avec les Pikmin Rouges :On vous a concocté un sondage particulièrement élaboré à retrouver en page d'accueil de votre site d'actu Nintendo préféré (n'est-ce pas ? :p), n'hésitez pas à voter pour qu'on sache, enfin, quelle est l'espèce de Pikmin préférée des joueurs !Ce matin, Sebiorg a présenté les jolis goodies Pikmin proposés par Nintendo of America sur My Nintendo. On rappelle qu'en France, il y a plusieurs offres avec des cadeaux offerts pour tout achat du jeu, chez Micromania et FNAC.com notamment On se quitte sur cette news avec une dernière vidéo, il s'agit de RYoGA qui découvre le gameplay de Pikmin 3 Deluxe, avec la version de démo qui vous débloque, rappelons-le, le mode super piquant :