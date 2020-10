News Petits prix et promotions

Nintendo a décidé de remettre certains de ses jeux sur le devant de la scène, profitant ainsi de la commémoration du 35e anniversaire de la franchise Super Mario : New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party et Mario Tennis Aces bénéficient ainsi d'une remise de 33% qu'on juge plutôt intéressante sur l'eShop de la Nintendo Switch.Ces promotions seront actives jusqu'au 1e novembre 2020, et sont donc l'occasion si vous n'avez pas encore ces jeux d'envisager leur achat en version numérique, car les promotions de jeux Nintendo ne sont pas si monnaie courante.On aurait bien vu une remise sur d'autres titres que ceux-là, mais peut-être que Nintendo nous réserve quelques surprises dans de prochaines semaines : New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party et Mario Tennis Aces ne sont pas des jeux absolument incontournables (on aurait bien vu un MK8 Deluxe ou un Mario Odyssey, nous, dans la sélection !), mais ils valent quand même le détour, chacun dans leur genre.Cette promotion est-elle pour vous le déclic de craquer pour l'un d'eux ? N'hésitez pas à venir en parler sur notre Discord ou en commentaire ci-dessous, et bien sûr à lire nos tests sur PN de chacun de ces jeux :