News Prinny Presents Nis Classics Volume 1 (Switch)

Cette compilation de NIS America, édité sous nos latitude par Koch Media arrive le 6 septembre 2021. Prinny Presents NIS Classics Volume 1 regroupe les jeux Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters, deux titres lancés respectivement en 2004 et 2207 sur PS2.





Retrouvez des mécaniques de gameplay uniques, des personnages mémorables, des artworks réadaptés, ainsi que tous les DLC disponibles dans les versions originales de ces deux jeux cultes, le tout dans une édition physique spéciale.

Quoi de neuf pour ces deux titres de type RPG tactique ?

Concernant Soul Nomad, nous avons le retour de Gig et le gang.





Créez, assemblez et testez différentes équipes à l’aide de plus de 25 types d’unités différents tels que les chevaliers, les archers, les Nerneids et les chevaliers Griphos. Vos choix auront des répercussions sur le cours de l’histoire ! Envoyez des équipes de reconnaissance avant un combat pour déterminer les conditions de batailles. Il vous est également possible d’aller jusqu’à kidnapper ou combattre les villageois.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 - Soul Nomad Spotlight (Nintendo Switch, PC) (EU - English) 05/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour cette nouvelle version de Phantom Brave version définitive, vous partez en quête d’aventure sur une île et rencontrez des personnages mémorables. Cette version complète inclue tous les DLC d’origine.Les amateurs de la version physique « Deluxe Edition » pourront y découvrir le contenu suivant :Le jeu Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sur Nintendo Switch™La bande-son du jeu sur CD « NIS Classics Volume 1 Anthology »Le mini artbook « NIS Classics Volume 1 Compendium »Une boîte collectorLes deux titres sont de grande qualité, à vous de noter sur vos tablettes la date de sortie et de penser aux précommandes pour la version physique, à 74,99 £ sur le store officiel européen de Nis America. Le texte est intégralement en anglais, pas de version française. Voix au choix anglais/japonais.