News Nintendo

Nous aimerions annoncer un candidat pour la nomination d'un nouveau directeur externe.

- Nous prévoyons de nommer M. Chris Meledandri comme nouveau candidat au poste de Outside Director lors de la 81e assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en juin prochain.

- M. Meledandri, fondateur d'Illumination Entertainment, possède une grande expérience en tant que producteur de films. Nous souhaitons le nommer en tant que nouveau directeur externe dans l'espoir qu'il supervisera de manière appropriée la gestion de notre société d'un point de vue objectif, tout en fournissant des conseils précieux à notre organisation, sur la base de sa vaste expérience et de sa perspicacité acquises en tant que leader dans le domaine du divertissement.

- Notre groupe actuel de Directeurs externes est composé d'experts tels que des avocats et des comptables, et en tant que membres du Comité d'audit et de surveillance, ils contribuent à enrichir le système d'audit et de surveillance de notre société grâce à leur large vision de la gestion de notre entreprise. Toutefois, il est prévu que M. Meledandri soit nommé en tant qu'administrateur externe qui ne sera pas membre du comité d'audit et de surveillance.

- Nous pensons que l'ajout de M. Meledandri contribuera à assurer l'équilibre de notre diversité, y compris la perspective globale, les connaissances et l'expérience, améliorant ainsi l'efficacité de notre Conseil d'administration.

Remarque : M. Meledandri satisfait aux exigences relatives à un dirigeant indépendant telles que définies par la Bourse de Tokyo Inc. S'il est nommé lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, nous déposerons sa nomination en tant qu'agent indépendant auprès de la Bourse.

Ce Mario en costume sera-t-il dans une scène du nouveau film d'animation Super Mario ?

Hier, Nintendo publiait les meilleurs résultats financiers de son histoire , avec un bénéfice pratiquement deux fois plus important que l'année précédente, et de solides perspectives – bien qu'en baisse, pour l'année fiscale 2021-2022. Dans les documents transmis aux investisseurs, car c'est à eux que s'adressent d'abord ces informations, Nintendo indique que les actionnaires seront invités à approuver la nomination de Chris Meledandri, le CEO du studio Illumination, à son conseil d'administration, comme "Outside Director".Nintendo a été invité à répondre aux investisseurs revenant sur ce choix dans le cadre du Brief avec les investisseurs, et sa position est déjà disponible dans un document officiel que vous pouvez lire en anglais ici.Voici ce que Nintendo explique concernant la nomination de Chris Meledandri à son CA :Rappelons que Illumination Entertainment a été choisi par Nintendo pour donner vie à Super Mario sur le grand écran, près de 20 ans après le... surprenant film Super Mario Bros – |e film, qui a traumatisé Nintendo pour de nombreuses années ! Shigeru Miyamoto n'entend pas se laisser faire, cette fois-ci, et est selon Nintendo très impliqué dans la création du film d'animation Super Mario Bros.Ce nouveau film d'animation, annoncé en février 2018 , n'a pas été confié à Illumination pour n'importe quelle raison. Alors certes, le studio a signé des longs métrage d'animation très réussis comme les films Moi, Moche et Méchant, avec les personnages des Minions que tous les enfants de la planète reconnaissent aujourd'hui (et aussi Tous en scène ! et Comme des bêtes), mais Illumination est aussi une filiale d'Universal, le compagnon de jeu de Nintendo dans une autre aventure : les parcs d'attractions, avec Super Nintendo World , dont le premier parc vient tout juste d'ouvrir (puis de fermer à cause du COVID ) à Osaka au Japon.Nintendo est vraiment très sérieux quant à sa volonté de percer dans l'univers du divertissement, au-delà du simple jeu vidéo. Un relai de croissance idéal pour une entreprise qui a créé des personnages-phares de la pop culture du XXe siècle (et ce XXIe siècle ne démarre pas trop mal pour eux non plus !), qui pourra s'appuyer sur ses franchises pour asseoir sa notoriété dans le monde.Ces derniers mois, d'autres franchises de Nintendo ont aussi droit à leur lot de rumeurs, à tel point que cela a incité Nintendo à renoncer à une série Netflix Zelda récemment, sans doute au grand dam des fans de la série... mais c'est aussi peut-être une excuse pour une production qui ne correspondait pas aux envies de Nintendo pour donner vie à Link et Zelda dans une série TV.Le sujet est très intéressant, et on a hâte de pouvoir retrouver Super Mario dans un film d'animation : si Charles Martinet ne semblait pas encore contacté pour incarner Super Mario sur grand écran, on espère toutefois que ce sera bel et bien le cas, tant l'acteur anglais est désormais indissociable du plombier moustachu !Source : PDF : Financial Results Explanatory Material (anglais)