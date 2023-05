Pokémon : l'extension du JCC Flammes Obsidiennes se présente plus en détails

La troisième extension du JCC Pokémon basée sur la série Ecarlate et Violet a été présentée par The Pokémon Company. Intitulée Flammes Obsidiennes, cette extension arrivera cet été en France.Comme d'habitude, plusieurs produits seront disponibles : des boosters, des coffrets et évidemment le coffret dresseur d'élite (ETB) qui sera, nous n'avons pas trop de doute, très prisé par les fans.Parmi les premières cartes dévoilées nous retrouvons les cartes Pokémon-ex Téracristal odnc un Dracaufeu-ex de type Obscurité (au lieu de Feu) ainsi qu'un Tyranocif-ex de type Electrique. Deux cartes qui seront redoutables une fois en jeu !Voici les premiers visuels des produits de l'extension Flammes Obsidiennes :Sortie prévue le 11 août 2023 !