News Pokémon GO (mobile)

- Mardi 9 juin 2020 à 18h: Ratentif sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de XP quand vous ferez évoluer des Pokémon.





- Mardi 16 juin 2020 à 18h: Chamallot sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.





- Mardi 16 juin 2020 dès 22h, arrivée de Zekrom, Pokémon Noir Idéal.

- Mercredi 17 juin 2020 de 18h à 19 h (heure locale) : une heure de raids mettant à l’honneur Zekrom.





- L'événement sur le thème du solstice se déroulera du vendredi 19 juin 2020 à 08 h au mercredi 24 juin 2020 à 10 h heure locale





- Mardi 23 juin 2020 à 18h: Mélofée sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de XP quand vous attraperez des Pokémon. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Mélofée Chromatique !





- Mercredi 24 juin 2020 de 18h à 19 h (heure locale) : une heure de raids mettant à l’honneur Zekrom.





- L'événement Insectomania se déroulera du vendredi 26 juin 2020 à 08 h au mercredi 1er juillet 2020 à 10 h heure locale





- Mardi 30 juin 2020 à 18h : Crikzik sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.





- Mercredi 1er juillet 2020, de 18 h à 19 h (heure locale) : une heure de raids mettant à l’honneur Zekrom.

On fait point sur les événements à venir durant ces prochaines semaines, entre horaire du Pokémon vedette, les apparitions de Zekrom que vous pourrez défier à chaque fois pendant une heure lors de raids 5 étoiles, l’événement sur le thème du solstice de retour ainsi que l’événement Insectomania. Nous terminerons par l’annonce d’un nouveau Pokémon Go Fest en fin juillet, dont on nous tease une expérience totalement repensée.- Pokémon Go Fest : les 25 et 26 juillet 2020.