News Pokémon GO (mobile)

Une nouvelle boite à 1 PokéPièce cette semaine

Une Journée Encens : Mélange des types ce dimanche 19 avril

Journée Communautaire Abra : reportée au 25 avril

Quelques nouvelles de Pokémon GO, le jeu qui nous faisait bouger et qui s'est adapté aux conditions de confinement qui concernent environ la moitié des joueurs de la planète... Parlons de la nouvelle Boite Cadeau à une PokéPièce en vigueur actuellement, de la Journée Encens prévue ce dimanche 15 avril, et enfin de la Journée Communauté Abra qui est reportée au samedi 25 avril. Tout un programme, on vous l'accorde, mais quand on aime, on ne compte pas !Niantic a mis en place une nouvelle boite sur la boutique qui vous permettra, pour 1 PokéPièce, de bénéficier d'une foule d'items à utiliser dans le jeu. Ce sont des items qu'on récupère habituellement assez facilement, sauf qu'en période de confinement, on a soudain beaucoup plus de mal à pouvoir atteindre les PokéStops du coin... Pour nous aider, Niantic a donc mis en place une boite à un prix plus qu'abordable.Cette semaine, vous aurez, contre 1 PokéPièce : 30 Poké Balls, 20 Super Balls, 15 Baies Framby, 20 Baies Nanana. Cette boite sera disponible jusqu'au lundi 20 avril prochain à 22 heures (heure française).De 11 à 17 heures, tous les types de Pokémon seront à l'honneur à l'occasion de la Journée Encens annoncée par Niantic sur le blog officiel du jeu Pokémon GO. Niantic a profité de l'info pour indiquer que désormais, les Encens dureront une heure au lieu de 30 minutes, ce qui sera donc pour nous l'occasion de capturer des Pokémon pendant deux fois plus longtemps.Il est à noter que ce dimanche, les Encens attireront aussi plus les Fouinettes/ D'ailleurs, ce sera peut-être pour vous l'occasion de récupérer une Fouinette Chromatique, pendant la durée de la Journée Encens donc, dimanche de 11 à 17h.C'est samedi 25 avril qu'aura lieu la prochaine journée Communauté. Il s'agira d'une édition remaniée en raison du confinement appelée par Niantic "Journée Communauté : Edition pour la maison". Elle devait avoir lieu en mars, mais les conditions sanitaires avaient alors conduit Niantic à reporter l'événement.Celui-ci aura lieu samedi 25 avril de 11 à 17h. Eh oui, c'est trois heures de plus pour pouvoir profiter de cette journée pas comme les autres, où le Pokémon Abra sera largement mis en avant :- Plus de chances de le rencontrer à l'état sauvage- Une certaine probabilité de rencontrer un Abra Chromatique- Faire évoluer Abra pendant l'événement (ou dans les 2 heures après la fin) permettra d'avoir un Alakazam doté d'une attaque exclusive (Attaque immédiate de type Combat Riposte)- Déverrouiller, contre 1 €, un nouveau scénario d'Etude spécial exclusif à la Journée Communauté : l'Impression d'une investigation. Ce scénario permettra de gagner 13000 poussières d'étoile, un puffin, un radar pocket, et bien plus encore.Nous reprenons ici les règles spécifiques à l'Edition pour la Maison édictées par l'éditeur du jeu :- Durée de l'événement : 6 heures au lieu de 3- Bonus : Poussière Etoile de capture x3- L'Encens durera 3 heures pendant tout l'événement- Des objets utiles vous seront apportés par les copains Pokémon avec un niveau d'amitié Grand copain ou supérieur- Lot spécial à acheter dans la boutique pour 1280 PokéPièces : CT Attaque chargée d'élite, 30 Hyper Balls, 3 Super-Incubateurs, 3 Encens.- Prendre une photo durant l'événement vous permettra d'avoir une surprise.Jouez seul chez vous, mais rejoignez la communauté sur le hashtag #PokemonGOCommunityDay sur Twitter.Source : Site officiel PokémonGO ( ici là et là