Si vous n'avez pas encore fait une pause avec votre Pokémo Go pour cause de confinement, préparez-vous à vous en servir à compter de jeudi 29 avril pour capturer quelques Pokémon en lien direct avec la sortie de New Pokémon Snap sur Nintendo Switch (sortie le 30 avril 2021).





Pokémon Go propose un événement spécial qui se déroulera du jeudi 29 avril à 10h au dimanche 2 mai à 20h (heures locales). Outre une étude de terrain et étude ponctuelle exclusives axées sur la prise de clichés, disponibles durant l'événement, c'est du côté des clichés qu'il faudra surveiller la venue de Queulorior dans sa variation chromatique. Ce Pokémon fera des apparitions pendant un certain nombre de clichés limités pendant la journée et ne reviendra plus après la fin de l'événement.





Mais il ne sera pas le seul à être plus présent dans la nature, car d'autres Pokémon de la région de Lentis renforceront leurs présences : on évoque ainsi Nénupiot, Cacnea et Couaneton.

Du côté des raids, Aquali, Méganium et Kraknoix seront également plus présents.





Enfin dernier bonus : un appareil photo pour avatar et un Sticker cadeau sur le thème de la photo seront disponibles dans la boutique du jeu pendant l'événement ! Le nouveau Sticker cadeau sera également disponible depuis certains PokéStops. Voilà de quoi s'entraîner à préparer ses prochaines séances photos pour composer votre prochain Photodex Pokémon dans New Pokémon Snap.