News Pokémon GO (mobile)

Pokémon GO est très certainement LE jeu qui a permis à une partie des gamers de redécouvrir la lumière du jour, lors de sa sortie en 2016 ! Mais à l'heure du confinement dû au coronavirus, il est plus que difficile de continuer à jouer. Mais Niantic travaille dur pour trouver des solutions permettant aux joueurs de continuer à chasser des Pokémon sans avoir à sortir de chez eux (même si on a déjà rapporté dans nos actualités le fait que certains joueurs ont bravé l'interdit et sont sortis de chez eux pour traquer les bestioles, avec une belle amende bien méritée à la clé ).La semaine dernière, nous avions déjà communiqué sur de premières mesures prises par Niantic, à l'instar d'une boîte de 30 encens pour la modique somme d'1 PokéPièce. Aujourd'hui, Niantic annonce qu'à compter de maintenant, une boite sera proposée chaque semaine avec un lot d'items différents. En remplacement des 30 encens, ce sont maintenant 100 Pokéballs que Niantic vous propose de récupérer pour une modeste PokéPièce.Deux autres nouveautés ont été annoncées :- la poussière d'étoiles et l'XP du premier Pokémon capturé dans la journée triple- Le nombre de cadeaux que vous pouvez ouvrir, désormais, est de 30. Et vous pouvez transporter 20 cadeaux dans votre inventaire. Les cadeaux contiendront plus de PokéBalls.Le bundle à 1 PokéPièce sera proposé jusqu'au lundi 30 mars 2020.Niantic a par ailleurs annoncé que l'événement spécial Lugia de cette semaine était annulé, de même que l'Heure des Raids. Rien n'indique quand ils reprendront.Rappelons qu'en ces temps troublés où l'on essaie d'éviter un ennemi invisible, la meilleure façon de continuer à jouer à Pokémon GO c'est chez soi, bien installé au fond de son canapé, en toute sécurité. Bon jeu à tous !