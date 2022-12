Pokemon fête noël avec des fonds d'écran

C'est décembre, il fait froid et nous cherchons tous à rester au chaud. L'actualité est plus légère (si on ne parle pas de la coupe du monde de football qui se déroule actuellement) et les différents studios (et leurs équipes de communication) meublent les réseaux sociaux comme ils le peuvent. Noël arrive et donne l'occasion de sortir des images toutes colorées pour célébrer les fêtes de fin d'années. Aujourd'hui, Pokemon nous gratifie de 2 fonds d'écran mobiles qui vous pouvez retrouver ci-dessous. Qu'en pensez-vous ?