News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Une fois sous leur forme Gigamax, ces Salarsen prennent une apparence différente du Salarsen Dynamax. Ils peuvent en outre utiliser une capacité Gigamax appelée Choc G-Max.

Près de 3 mois après sa sortie, Pokémon Épée et Bouclier ont encore des nouveautés à nous faire découvrir ! Ce mois de février voit l'arrivée d'un nouveau Pokémon Gigamax dans les Raids des Terres Sauvages : Salarsen !Le Pokémon aux deux formes habituellement, hérite cette fois-ci d'une forme Gigamax unique et d'une attaque exclusive : Choc G-max !Le Pokémon sera présent dans les Raids durant tout le mois de février et jusqu'au 8 mars. Il ne faut donc pas perdre de temps !Pokémon Épée et Bouclier sont disponibles sur Nintendo Switch.