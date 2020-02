News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Voici Zarude, le Pokémon Vilain Singe de #PokemonEpeeBouclier 27/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour célébrer le Pokémon Day, The Pokémon Company International et Nintendo ont annoncé aujourd’hui la découverte d’un nouveau Pokémon fabuleux dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : Zarude, le Pokémon Vilain Singe.Zarude peut faire pousser des lianes depuis son cou, ses poignets et la plante de ses pieds. Robustes et flexibles, celles-ci ont de multiples usages. Elles peuvent notamment servir à se balancer de branche en branche, à attraper les Baies éloignées et elles possèdent également des propriétés curatives. Le Pokémon mesure 1m80 pour 70kg et vit en meute dans la jungle profonde.De nature agressive comme le laisse supposé son design comme son type Ténèbres, Nintendo nous les décrit comme très hostiles envers les étrangers. Ils seraient rusés et combattraient en se déplaçant d’arbre en arbre, et utilisant ses griffes acérés pour attaquer son adversaire en permanence.Evidemment, Nintendo nous rappelle que Zarude n’est disponible que dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, mais aussi et surtout qu'on ne pourra pas le croiser au cours d’une partie normale.On ne sait pas encore comment capturer la créature : Raid Dynamax, cadeaux mystères, Terres Sauvages ? Le mystère reste entier.