News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

On va d'emblée devoir coupé court à vos rêves de Giovanni en herbe, non ce Mewtwo ne pourra pas être capturé. En revanche, vous pourrez l'affronter à volonté entre le 27 février 1h00 et lundi 2 mars 00h59 ! Oui, les choses ont déjà commencé, mais ne partez pas tout de suite affronter ce Pokémon surpuissant.Mewtwo Dynamax sera donc présent dans les raids Dynamax de Pokémon Épée/Bouclier, et le vaincre vous donnera la possibilité de récupérer tout un tas d'objet rare comme des Pilules Talents. Mais Mewtwo ne sera pas seul et c'est là que ça devient vraiment intéressant.Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Reptincel, Carapuce et Carabaffe pourront eux aussi être croisés pendant les raids Dynamax. Et contrairement au 150e Pokémon, ces derniers pourront être capturés à la fin du combat. N'oubliez donc pas de télécharger le dernier Bulletin des terres Sauvages via le menu Cadeau Mystère.