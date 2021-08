News PNCAST

Écoutez ce PNCAST #THEMA, c'est bon pour vos oreilles

Merci de laisser un avis :)

Le 21 février 1986, Nintendo lance sur Famicom Disk System le jeu The Legend of Zelda, un jeu d'aventure imaginé par Shigeru Miyamoto dans l'équipe de Nintendo R&D4 dans laquelle il a donné naissance à de nombreux personnages incontournables de la culture Nintendo.Alors qu'on célèbre le 35e anniversaire de la série, l'équipe du PNCAST s'est retrouvée pour enregistrer cette émission thématique spéciale, d'où son nom de PNCAST #THEMA qu'on vous propose en pleine pause estivale :Ce nouveau podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré au 35e anniversaire de la série The Legend of Zelda. Ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !