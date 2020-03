News PN Cast

Comment écouter ce nouveau podcast ?

Envoyez le PNCAST dans les étoiles avec vos avis !

Deux surprises pour le prix d'une : cet après-midi, vous avez eu la bonne surprise de découvrir un Nintendo Direct, eh bien dès ce soir nous avons le plaisir de vous proposer un PNCAST spécial consacré à cette émission ! Et comme la sortie d'Animal Crossing: New Horizons est juste passée, on revient aussi sur la sortie de ce jeu et on partage nos premières impressions sur le jeu:Nous sommes navrés de la qualité audio un peu dégradée, alors qu'on vous avait habitué depuis la reprise du PNCAST à la formidable qualité que nous permet le micro GTX 256 gentiment offert par Trust, mais dans les conditions actuelles de confinement, passer par Skype était la seule solution suffisamment simple pour nous permettre d'organiser ce nouveau podcast 100% Nintendo dans les meilleures conditions !D'une part, vous avez un lecteur audio, directement accessible ci-dessus. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons aussi une foule de moyens d'arriver jusqu'à vos oreilles ébahies :- Si vous utilisez iTunes, rendez-vous sur la page de notre Podcast consacré à Nintendo sur iTunes - Si vous utilisez PodCloud, c'est par là que ça se passe !- Si vraiment vous avez besoin de récupérer le fichier MP3 directement, pas de souci : il est là Vous pouvez aider les autres fans de Nintendo à découvrir le PNCAST grâce à votre voix ! Et chaque voix compte dans les avis que proposent de laisser les plateformes comme iTunes par exemple : cliquez ici pour donner votre avis sur le PNCAST sur iTunes !Allez... Prenez deux minutes pour nous donner ces petites étoiles :pTrès bonne écoute de ce nouveau PNCAST, et comme le dit tout le monde : "prenez soin de vous" !