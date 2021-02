News PNCAST

Écoutez le PNCAST, c'est bon pour la santé !

PNCAST ACTU du 23/02/21 : Spécial Nintendo Direct (Zelda SSHD, Splatoon 3, Mario Golf and co !) 24/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Votre avis sur le PNCAST compte beaucoup pour nous !

Xavier est dans ce nouveau PNCAST accompagné de Guillaume, Mickael et Valentin qui nous fait l'honneur de sa présence ! Tous ensemble, ils reprennent les temps forts du Nintendo Direct du 17 février 2021, au cours duquel Nintendo a officialisé la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword, de Mario Golf Super Rush, de Miitopia Switch, a évoqué l'arrivée en 2022 de Splatoon 3... et agrémenté toutes ces annonces de subtiles révélations souvent signées des éditeurs-tiers.On revient sur tout ça dans ce PNCAST qui s'écoute grâce à nos relais habituels ci-dessous :Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur situé un peu plus haut dans cette actualité sur notre podcast... et aussi sur YouTube :Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !