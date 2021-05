News PNCAST

Écoutez le PNCAST, c'est bon pour la santé !

La publication des résultats annuels de Nintendo a été l'occasion pour Big N de confirmer son excellente santé financière. Et pour parler chiffres, qui d'autre que Boris, le meilleur comptable parmi nous, pour résumer une situation absolument extraordinaire pour Nintendo ?Si on est bien obligé, vues les circonstances, à consacrer une partie entière de ce PNCAST #ACTU aux résultats de Nintendo qu'ont vous avait d'ailleurs résumé dans ce dossier, on n'en oublie pas qu'on est des joueurs avant tout, et que ce sont les futures sorties qui feront (ou pas !) le succès de Nintendo et ses consoles : les rumeurs sur un nouveau Donkey Kong, la douche froide sur la trilogie Metroid Prime, et les autres petites actualités de la quinzaine ont ainsi été passées en revue par l'équipe.La dernière partie de l'émission est enfin largement consacrée à New Pokémon Snap, avec la participation exceptionnelle de RYoGA, qui a eu l'occasion de tester le jeu dans nos colonnes. Son point de vue, avec l'expérience de Boris et de Guiome du même jeu, vous donneront toutes les infos à connaître pour savoir si New Pokémon Snap est un jeu pour vous !Entre deux, on prend quand même deux minutes pour vous parler de ce qui est nouveau sur PN, avec l'anniversaire de notre Discord, le lancement de notre Instagram, et la belle énergie de la nouvelle équipe de testeurs qui prend son rythme de croisière dans la rubrique Tests de Puissance Nintendo.Nous nous excusons d'un petit message audio régulier qui se superpose à nos propos, c'est un bug du logiciel que nous utilisons pour capter l'audio de Discord afin de vous proposer une bonne qualité audio, mais qui ne s'est révélé à nous que pendant le montage, ô tristesse – bien que nous disposions d'une version tout à fait légitime de l'outil en question... Nous vous prions de nous en excuser. Nous corrigerons ce souci d'ici le prochain PNCAST !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !