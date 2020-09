News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

PlayN! Super Mario 3D All Stars - Nintendo Switch 20/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

PlayN! Rétro Super Mario All Stars - SNES 1993 20/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonjour à tous et bienvenue pour ce second PlayN! de la saison et le sujet qu'il traite va aussi bien tenir de l'actuel que du rétrogaming car on va bien entendu parler de la compilation tant attendue sur Nintendo Switch : Super Mario 3D All Stars. En rumeur depuis le confinement, la tant attendue triade de l'ère pré-HD est devenue réalité, avec un contenu brut d'époque mais bien retranscrit sur nos écrans d'aujourd'hui.Il est grand temps donc de redécouvrir Super Mario 64 qui inventa les bases de la plateforme 3D, Super Mario Sunshine du GameCube qui apporta de la verticalité comme rarement le genre l'avait fait avant lui et Super Mario Galaxy qui défia en 2007 la loi de Newton avec son système de gravité qui lui est si propre.Si on peut regretter l'absence du second opus de Mario Galaxy, on ne peut qu'être heureux devant ce contenu aussi qualitatif et ces dizaines d'heures de jeux proposé dans cette petite cartouche qui a value un beau 18/20 de la part de celui qui ne perd jamais à un jeu Mario, notre ami Xavier.Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'un beau PlayN! Rétro avec autant de nostalgie vous attend sur la compilation Super Mario All Stars sortie sur Super Nintendo en 1993 et disponible depuis deux semaines sur la plateforme SNES du Nintendo Switch Online à l'occasion des 35 ans de la saga Super Mario Bros.