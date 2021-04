News New Pokémon Snap (Switch)

Ce vendredi 30 avril 2021, Nintendo et The Pokémon Company lancent New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. L'occasion était trop belle de ne pas en proposer un PlayN! LIVE évidemment exceptionnel en compagnie de Boris, votre hôte préféré !On se donne donc rendez-vous à 21h15 sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo. Pour ne pas manquer le début de la diffusion du Live, on vous recommande chaudement de vous abonner , puis d'activer les notifications !En attendant l'intégration du lecteur de la vidéo dès le lancement du Live à 21h15, on vous propose de revoir ce PlayN! Rétro consacré aux 25 ans de Pokémon : cliquez ici pour le voir ou le revoir, Boris vous avait proposé de redécouvrir les jeux Game Boy Pokémon rouge et bleu, Pokémon Pinball, Pokémon Stadium, Pokémon Puzzle Challenge, puis encore Pokémon Stadium (N64) et PokéPark : La Grande aventure de Pikachu (Wii) !