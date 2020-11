PlayN! Retro Live : Super Mario Bros 2 ( Nintendo - NES - 1989) 14/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a de cela quelques mois, alors que les 35 ans de Super Mario Bros nous semblaient si loin, Xavier et Boris ont plongé dans Super Mario Bros, grâce au Nintendo Switch Online qui permet aux abonnés du service de jeu en ligne de Nintendo de jouer à deux à distance.Avec les événements sanitaires du moment, cette fonctionnalité est d'autant plus appréciée ce samedi 14 novembre 2020, puisque Boris et Xavier se retrouvent autour de Super Mario Bros 2, paru sur NES en 1989, et que tous deux redécouvrent après quelques années sans pratique dans le cadre de ce PlayN! Rétro :