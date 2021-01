Alors que Hideki Kamiya taquine en demandant aux joueurs d'oublier Bayonetta 3 pour le moment , Andy Robinson, l'intervieweur de chez VGC, revient sur une découverte faite plus tôt ce mois-ci par de petits curieux sur la page dédiée au jeu sur le site officiel de PlatinumGames. En effet, le copyright indique seulement "Nintendo" au lieu de "Nintendo / PlatinumGames Inc.".Atsushi Inaba, producteur et vice-président chez PlatinumGames, affirme que cette découverte n'est pas une erreur, et qu'ils doivent de ce fait négocier avec Nintendo s'ils souhaitent développer un nouvel épisode.Si cela pouvait paraître évident au premier abord, il ne faut pas oublier que The Wonderful 101 a aussi été développé en collaboration avec Nintendo... avant d'être ressorti l'an dernier en version Remastered et édité par PlatinumGames eux-mêmes sur Switch, ainsi que sur consoles concurrentes, en outre sur PlayStation 4 et PC.Aux dernières nouvelles, Astral Chain s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires sur Switch, et PlatinumGames planchent sur de nouvelles idées pour une éventuelle suite.Source : VGC